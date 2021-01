Is blauwe maandag echt de meest depressieve dag van het jaar?

Na maanden van zwarte sneeuw eindelijk nog eens witte

7:19 Vandaag is het 'Blue Monday', de meest deprimerende dag van het jaar. Er was dus veel kans op een collectieve dip, maar afgelopen zaterdag heeft ons daarvoor behoed. Plots was daar sneeuw. "Een geschenk uit de hemel", aldus onze journaliste Nadine Van Der Linden. "Na maanden van zwarte sneeuw kon iedereen nog eens zorgeloos zijn in dat witte landschap."