Is astronautenvoeding lekker? Expert: “Ook in de ruimte speelt smaak een rol”

Een derde meer vergifti­gin­gen door paraceta­mol

Het Antigifcentrum heeft op vijf jaar tijd een derde méér oproepen gekregen rond incidenten met paracetamol. Dat meldt VTM NIEUWS. De pijnstiller wordt vaak voorgeschreven en is in principe ongevaarlijk, tenzij je er te veel van neemt. Een overdosis is slecht voor je lever en je kan er in het slechtste geval ook van sterven.