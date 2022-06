INTERVIEW. "Toen de prof zei dat je relativiteit niet simpel kán uitleggen, dacht ik: 'Hold my beer.'" Lieven Scheire en Hetty Helsmoortel maken droge wetenschap helder

Wachtebeke Lieven Scheire en co schenken Vlaanderen eerste ‘festival voor Nerds’: “Wie de wetenschap­pen niet lust, heeft ze wellicht nooit smakelijk geserveerd gekregen”

Tijdens het Pinksterweekend kan je in het provinciaal domein van Puyenbroeck in Wachtebeke naar Nerdland, een festival voor nerds en iedereen die zot is van ‘all things science’. Het festival is een initiatief van organisatoren Lieven Scheire, Hetty Helsmoortel en Toon Verlinden. De supernerds kruipen ook zelf op het podium.

14 maart