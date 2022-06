INTERVIEW. Hun missie? Gortdroge wetenschap helder maken. “Álle media onderschatten de interesse van mensen, tv op kop”

“Een maisveld is gemaakt voor seks.” Wetenschap­per Lieven Scheire beant­woordt 9 stoute vragen

Het zijn drukke tijden voor wetenschapper Lieven Scheire (41). Dit weekend organiseert hij mee Nerdland Festival, het grootste openluchtwetenschapsfestival dat ons land ooit gezien heeft. Maar ook Belgiës übernerd krijgt te maken met roddels over zijn geaardheid, doet ‘het’ op stoute plekken en ligt wakker van zijn financiën, ontdekken we wanneer we hem negen gewaagde vragen stellen. “Voorzichtig zijn met grote kosten zodat ik in de supermarkt nooit hoef te tellen: het is me veel waard.”

30 mei