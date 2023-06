Insectenzomer: heb jij deze wilde bijen al gespot? “De tronkenbij vind je al twerkend op bloemen”

Meer dan 300, zoveel bijensoorten vind je in Vlaanderen. De honingbijen en hommels zijn daar bekende voorbeelden van, maar je hebt ook de wilde bijen. Onbekend is onbemind en dat is onterecht. Want tussen deze wilde bijen zitten heel wat prachtige exemplaren, van het roodgatje tot de rosse metselbij. Expert Jens D’Haeseleer vertelt over 5 soorten die je tijdens de insectenzomer van HLN en Natuurpunt zeker moet gespot hebben.

1. Rosse metselbij (Osmia bicornis)

De rosse metselbij is een vrij algemene bijensoort die haar nest in holle ruimtes maakt. Grote kans dus dat je ze kan spotten in je bijenhotel. Deze bij is overal in Vlaanderen te vinden, zelfs in onze steden. De vrouwtjes zoeken rietstengels, oude muren of bamboestokken uit voor hun nest. Elke holle stengel wordt zo een kraamkamer op zichzelf. Die open ruimte, of de nestcel, wordt afgesloten door wat leem of zand.

Hoe herken je de rosse metselbij?

De rosse metselbij is een rossig behaard bijtje. De kop, het borststuk en de voorste achterlijfsegmenten zijn rosbruin behaard. Ze hebben een zwarte beharing op de laatste twee achterlijfsegmenten.

De vrouwtjes hebben een rossige beharing op de voorkant van de kop, ze zijn groter dan de mannetjes, ze hebben lange rosse haren op de buikzijde van het achterlijf (waarin ze stuifmeel verzamelen) en zeer typische hoorntjes op de kop. De mannetjes hebben bleke haren op de voorkant van de kop, ze zijn kleiner dan de vrouwtjes, hebben geen buikschuier en geen hoorntjes.

Volledig scherm Parende rosse metselbijen. © Getty Images

2. Roodgatje (Andrena haemorrhoa)

Het roodgatje kon evengoed ook oranjepootje heten, want zowel de mannetjes als de vrouwtjes hebben doorschijnend oranje gekleurde achterpootjes. Deze zandbij nestelt ook in de grond. Je vindt ze in zanderige gazons, parken of akkers. Mannetjes lokken vrouwtjes door op bepaalde plekken (bijvoorbeeld op takken) geurplekken te maken.

Hoe herken je het roodgatje?

De vrouwtjes zijn gemakkelijk te herkennen aan hun oranjebruine behaarde bovenzijde van de borst en het oranje behaarde achterlijfpuntje. Het achterlijf is kaal en glanzend zwart. De mannetjes zijn wat minder flamboyant met hun ietwat vuilbruine beharing op de borst en kop. Ze hebben wel dat mooie oranje behaarde achterlijfpuntje.

Volledig scherm De vrouwtjes zijn gemakkelijk te herkennen aan hun oranjebruine behaarde bovenzijde van de borst en het oranje behaarde achterlijfpuntje. © Getty Images

3. Tronkenbij (Heriades truncorum)

Ook de tronkenbij is een typische bijenhotelganger. In tuinen wordt ze dan ook vaak massaal aangetroffen. Ze bewoont de allerkleinste gangetjes in het bijenhotel, met een diameter van 2 à 4 mm. Als echte zomergast zijn ze vooral te vinden in de periode juni-augustus. Ze zijn sterk gespecialiseerd in de bloemen van gele composieten zoals biggenkruid en boerenwormkruid. Stuifmeel verzamelen ze door de bloemen te ‘bekloppen’ met een op-en-neer wippend achterlijf. Een twerkende bij dus.

Hoe herken je de tronkenbij?

Tronkenbijen zijn overwegend kleine, zwarte bijtjes met lichtgekleurde haarbandjes op het achterlijf. Het cilindrische achterlichaam van het mannetje heeft kleine putjes. Het gezicht heeft een vuilwitte beharing. De vrouwtjes hebben gele verzamelharen aan de onderkant van hun achterlijf. Ze onderscheiden zich van de sterk gelijkende klokjesbijen door de verdikte rand aan de voorkant van het eerste achterlijfsegment.

Volledig scherm Tronkenbijen zijn overwegend kleine, zwarte bijtjes met lichtgekleurde haarbandjes op het achterlijf. © Getty Images

4. Gehoornde metselbij (Osmia cornuta)

De gehoornde metselbij is een vrij algemene bijensoort die haar nest in holle ruimtes maakt. Grote kans dus dat je ze kan spotten in je bijenhotel.

Deze bij is overal in Vlaanderen te vinden, zelfs in onze steden. De vrouwtjes zoeken rietstengels, oude muren of bamboestokken uit voor hun nest. Elke holle stengel wordt zo een kraamkamer op zichzelf. Die open ruimte, of de nestcel, wordt afgesloten door wat leem of zand.

Hoe herken je de gehoornde metselbij?

Het kopje en de borst zijn zwart behaard. Het achterlijfje is eerder rood tot rossig behaard. Worden ze ouder, dan worden ook hun haartjes lichter, net als bij ons. De vrouwtjes hebben hoorntjes op de voorkant van de kop en zijn groter dan de mannetjes. De mannetjes hebben wel opvallend lange antennen, die een stuk langer zijn dan bij de vrouwtjes.

Volledig scherm Het kopje en de borst van de gehoornde metselbij zijn zwart behaard. Het achterlijfje is eerder rood tot rossig behaard. © Getty Images

5. Vosje (Andrena fulva)

Het vosje is, zoals de naam al doet vermoeden, een vosbruine bij. Het is een echte zandbij die haar nest graaft onder de grond, liefst op plaatsen met weinig begroeiing. De nesten vind je vaak terug in gazons of in wegbermen. Ga in parken, bossen en tuinen op zoek naar kegelvormige hoopjes aarde met een gaatje in het midden. Een vulkaan van zand in het klein dus. Vosjes zijn graag geziene gasten bij tuiniers. Door hun dichte beharing zijn het goede bestuivers. Resultaat? Meer fruit en groenten in de tuin.

Hoe herken je het vosje?

Het vrouwtje heeft een dichte, vosbruine beharing op haar borst en achterlijf. Haar kopje en poten zijn zwart. Door haar fluffy uiterlijk wordt het vosje wel eens verward met een hommel. De mannetjes zijn wat kleiner en slanker en hebben minder beharing. Het Vosje is een van onze opvallendste lentesoorten. De moeite waard om te spotten dus.

Volledig scherm Het vrouwtje heeft een dichte, vosbruine beharing op haar borst en achterlijf. Haar kopje en poten zijn zwart. © ThinkStock

