Innovatief: wetenschappers leren koeien naar toilet gaan, en dat kan broeikasgassen helpen verminderen

Wetenschappers beweren dat ze met succes koeien hebben afgericht om in ‘toiletten’ te plassen. Bedoeling is om daarmee de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het team van Nieuw-Zeelandse en Duitse onderzoekers geeft toe dat het experiment begon als een grap, maar het ontdekte dat het beheer van urine van runderen op lange termijn een impact kan hebben op het klimaat.

“Meestal wordt aangenomen dat runderen niet in staat zijn om hun ontlasting of urine te beheersen”, zegt Jan Langbein, dierpsycholoog bij het Research Institute for Farm Animal Biology (FBN) in Duitsland en co-auteur van de studie. “Vee is, net als veel andere dieren of boerderijdieren, heel slim. Koeien kunnen veel leren. Waarom zouden ze niet kunnen leren hoe ze een toilet moeten gebruiken?”

Uitstoot

Koeien staan bekend om hun aanzienlijke bijdrage aan de uitstoot van broeikasgassen: de dieren boeren (en in mindere mate, flatuleren) heel wat schadelijke methaan. Maar ook de urine van de koe doet zijn vervuilende duit in het zakje.

Volgens onderzoeker Douglas Elliffe van de universiteit van Auckland wordt de stikstof in koeienurine na verloop van tijd afgebroken tot twee vervuilende stoffen: stikstofoxide, een krachtig broeikasgas, en nitraat, dat zich ophoopt in de bodem en vervolgens wegsijpelt in rivieren en stromen. "Als we 10 of 20 procent van de urine zouden kunnen opvangen, zou dat genoeg zijn om de uitstoot van broeikasgassen en de afvoer van nitraten aanzienlijk te verminderen," voegt Elliffe toe.

De wetenschappers beloonden koeien met voedsel als ze in een speciaal hok naar toilet gingen. © FBN, Thomas Häntzschel / nordlicht

Op grote schaal

De wetenschappers voerden experimenten uit op zestien kalveren. Ze gebruikten voedsel om de dieren te belonen als ze naar een hok gingen om daar te urineren.

De studie, die deze week in het tijdschrift Current Biology is gepubliceerd, bewijst dat een koe kan worden geleerd op het toilet te plassen, aldus Elliffe. De uitdaging is nu om dat dieren op grote schaal te laten doen en kuddes te trainen om naar het toilet te gaan, ook in omgevingen als Nieuw-Zeeland, waar de dieren meer tijd buiten dan in stallen doorbrengen.

Eén van de onderzoekers poseert bij koeien die deelnamen aan het experiment. © AFP