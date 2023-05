Indrukwekkende vondst: reusachtige nieuwe dinosaurus opgegraven in Spanje

Reusachtig T. rex-ske­let brengt bijna 5 miljoen euro op in Zürich

Een - samengesteld - skelet van een tyrannosaurus rex (T. rex) is dinsdag in Zürich voor 4,8 miljoen Zwitserse frank, of bijna 4,9 miljoen euro, geveild. Het was de eerste verkoop in zijn soort in Europa en de derde in de wereld. Het is voor het eerst in Europa dat de botten van een complete T. rex onder de hamer ging. Op voorhand werd de waarde geschat op 6 à 8 miljoen frank.