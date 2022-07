IN KAART. Hier zijn bosbranden het meest waarschijnlijk in ons land, en zo bereiden de hulpdiensten zich erop voor

Week start bewolkt met mogelijk een buitje, temperatu­ren tot 27 graden

Vandaag wordt tijdens het eerste deel van de dag meer bewolking verwacht met soms wat lichte regen of een buitje. In de loop van de namiddag verschijnen er meer opklaringen vanaf het westen en blijft het meestal droog op een buitje na. Het wordt zo'n 22 graden aan zee en op de Ardense toppen, 25 graden in het centrum en 27 graden in de Kempen en Belgisch Lotharingen. De wind waait meestal matig uit zuidwest ruimend naar west.

25 juli