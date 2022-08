IN BEELD. Zonnebaden op rotsen in plaats van ligstoel: waterpeil Gardameer drastisch gezakt

Droogte Nog geen verbod op besproeien gazon en auto wassen: “Als er tegen eind oktober geen druppel regen is gevallen, wordt situatie wel acuut”

De adviesgroep Droogte heeft geen bijkomende maatregelen voorgesteld in de strijd tegen de droogte. “De situatie is wel degelijk ernstig, maar we blijven in code oranje”, aldus Katrien Smet, woordvoerster van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Dat beaamde Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) vanavond in ‘Terzake’. “De situatie is ernstig, maar niet precair. Als er tegen eind oktober geen druppel regen is gevallen, wordt de situatie wel acuut.”

8 augustus