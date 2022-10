IN BEELD. Zo zag de gedeeltelijke zonsverduistering eruit in ons land

In heel ons land werd er naar boven getuurd rond 12 uur deze middag. De gedeeltelijke zonsverduistering was mooi waar te nemen ondanks het wolkendek dat af en toe voor de zon schoof.

Volledig scherm © ANP

Ministers van Wetenschapsbeleid Jo Brouns (CD&V) en Onderwijs Ben Weyts (N-VA) riepen leerkrachten op om de nodige aandacht te schenken aan de zonsverduistering. De volkssterrenwachten voorzagen daarom het nodige lesmateriaal dat inzicht verschaft over hoe zon, aarde en maan ten opzichte van elkaar bewegen en zich tot elkaar verhouden. De campagne sluit ook aan bij het STEM-actieplan dat leerlingen warm wil maken voor de richtingen wetenschap en techniek, omwille van het tekort aan afgestudeerden.

Volledig scherm Leerlingen STEM Sint-Ursula-Instituut kijken naar zonsverduistering. © SUI

Ook heel wat amateurfotografen namen hun fototoestel vast en probeerde een glimp op te vangen van het spektakel dat zich boven ons afspeelde.

Volledig scherm © Henk Deleu

Volledig scherm © Alexander Stoltenhoff

Volledig scherm © BELGA

Op HLN Live werd er ook overgeschakeld naar onze vast wetenschapsexpert Martijn Peters.

Hoe werkt een zonsverduistering juist?

“Een eclips vindt plaats als de maan en de zon op één lijn staan met de aarde. De verduistering is mogelijk omdat de afstand tussen de aarde en de zon ongeveer 400 keer zo groot is als de afstand tussen de aarde en de maan én de diameter van de zon ongeveer 400 keer zo groot is als die van de maan. Omdat het verschil bijna gelijk is, lijken de hemellichamen bijna even groot en kan je een eclips zien”, zegt wetenschapsexpert Martijn Peters.

“Je hebt wel niet overal evenveel verduistering”, duidt Peters. “In het gebied van de ‘kernschaduw’ is de verduistering maximaal. Dat is zo’n 100 kilometer in doorsnede. Daarrond ligt de ‘bijschaduw’, waarin de zon slechts voor een deel bedekt is. Hoe verder weg je van de kernschaduw bent, hoe minder verduistering er zal zijn.” In België ging het vandaag om een gedeeltelijke zonsverduistering.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Hoe zeldzaam was dit?

“Jaarlijks zijn er zo’n twee tot vijf eclipsen ergens op de wereld. Je moet echter enorm veel geluk hebben dat de kernschaduw net over jouw land reist en zichtbaar is. Een totale zonsverduistering is daarom niet alleen één van de meest spectaculaire, maar ook zeldzaamste natuurfenomenen”, vertelt Peters.

“Maar ook in de bijschaduw kan het al de moeite zijn. Vorig jaar nog konden we in juni zien hoe de maan zo’n 27 procent van de zondiameter bedekte. Maar de meest memorabele zal voor velen de zonsverduistering van 11 augustus 1999 zijn geweest. Toen was maar liefst 94 procent van de zons diameter verduisterd”, zegt Peters, “In 2026 gaan we dit nog eens meemaken. Op 12 augustus dat jaar zal rond 20 uur 90 procent van de diameter van de zon verdwijnen. Als je deze totale verduistering volledig wil zien, moet je dan naar Spanje.”

Volledig scherm Illustratiefoto. © REUTERS

Herbekijk ook: Verwoestende tornado in Noord-Frankrijk