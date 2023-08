IN BEELD. Wie wint de titel van ‘Natuurfotograaf van het Jaar’: van rodeoaap tot oorlogswelp

Wie last heeft van prikkelba­re darmen kan ook problemen ondervin­den met mentale gezondheid

Maar liefst 10 procent van de Belgische bevolking kampt met het prikkelbaredarmsyndroom (PDS) en misschien ook tegelijkertijd met een slechte mentale gezondheid. Noorse en Amerikaanse wetenschappers hebben namelijk een genetische link ontdekt tussen de twee. Dat tonen ze aan in een nieuwe studie gepubliceerd in Genome Medicine. Prikkelbare darmen en stress, depressie of schizofrenie kennen dus misschien wel dezelfde genetische oorsprong.