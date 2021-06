IN BEELD. Turkse Zee van Marmara nog steeds geteisterd door ‘zeesnot’

Nu al recordaan­tal bosbranden in Amazone­woud: “Zowel symptoom als oorzaak van klimaatcri­sis”

2 juni Milieuorganisatie Greenpeace waarschuwt dat momenteel al 3.815 hotspots van branden in het Amazonewoud en de Cerrado in Brazilië opgemerkt zijn. Het gaat volgens de organisatie om 65 procent meer hotspots dan in 2020, het hoogste aantal ook in veertien jaar. En dan moet de piek binnen enkele maanden nog volgen. “De branden zijn zowel het symptoom als de oorzaak van de klimaatcrisis”, aldus Greenpeace. De milieuorganisatie wijst op de verantwoordelijkheid van de regering-Bolsonaro.