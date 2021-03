IN BEELD. Toeschouwers vergapen zich aan vulkaanspektakel, wetenschappers bakken worstjes op de lava

Duitse experten menen link te hebben gevonden tussen AstraZene­ca-vac­cin en "héél zeldzame bijwerking”

21 maart Wetenschappers van Greifswald University Hospital in Duitsland denken te weten dat het AstraZeneca-vaccin in enkele zeldzame gevallen een ernstige bloedstolling of -klonter kan veroorzaken. Volgens hen zou er sprake zijn van een extreme reactie van het immuunsysteem waardoor antistoffen worden aangemaakt tegen de eigen bloedplaatjes. Het goede nieuws is dat de aandoening valt op te sporen en vrij eenvoudig te behandelen is.