IN BEELD. Supermaan samen met volledige maaneclips brengt sterrenkijkers in vervoering

Tientallen dieren in beslag genomen bij Jeff uit 'Tiger King'

21 mei De autoriteiten in de Amerikaanse staat Oklahoma hebben bijna zeventig grote katten in beslag genomen bij zakenman Jeffrey Lowe die bekend is uit de hitserie ‘Tiger King’. Het gaat onder meer om tijgers, leeuwen en een jaguar uit het Tiger King Park in Thackerville, berichten Amerikaanse media.