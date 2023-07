IN BEELD. Saturnus door de ogen van de James Webb ruimtetelescoop

Waarom de lucht vandaag “melkachtig” is en de zon zelfs bij opklarin­gen zo wazig

We beleven een bewolkte dag, met af en toe opklaringen en later kans op lokale buien. Maar er is u mogelijk iets bijzonders opgevallen. De lucht lijkt vandaag wat melkachtig en de zon is zelfs tijdens opklaringen wazig. De oorzaak? Veel rook boven ons land, afkomstig van de zware bosbranden die Canada teisteren. Er is gelukkig geen invloed op onze luchtkwaliteit. En wie weet genieten we vanavond wel van een extra mooie zonsondergang.