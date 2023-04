IN BEELD. Na historisch natte winter in Californië is er nu de spectaculaire “superbloei”: velden en heuvels vól wildbloemen

Veel discussie nadat berin Italiaanse hardloper (26) doodt in Noord-Ita­lië, dier mag van rechter voorlopig niet worden afgescho­ten

Berin JJ4, die vorige week op een bospad in het noordwesten van Italië een jonge hardloper doodde, mag toch niet worden afgeschoten. Voorlopig althans. Dat heeft een rechtbank in de stad Trento bepaald. Er is grote discussie in de regio ontstaan over wat er net moet gebeuren met de groeiende populatie beren die daar jaren geleden opnieuw werden uitgezet.