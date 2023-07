IN BEELD. Met dit bijzondere plaatje viert de James Webb ruimtetelescoop zijn eerste verjaardag

Wat we zien is een gebied met ongeveer 50 jonge sterren. Allemaal met een massa vergelijkbaar met onze zon of zelfs kleiner. De donkere gebieden zijn dikke cocons van stof waarin er zich protosterren vormen, zogenaamde ‘sterren in wording’. In het rood zien we enorme stralen van waterstof. Die vormen zich wanneer een ster voor het eerst door haar geboorteomhulsel van kosmisch stof barst. Een beetje zoals een pasgeborene die voor het eerst haar armen uitstrekt in de wereld. De ster middenin de gele stofwolk lijkt zich een soort van grot te hebben uitgehouwen. S1, zoals de ster heet, is de enige ster in deze afbeelding die zwaarder is dan onze zon. Sommige sterren in de afbeelding vertonen veelbelovende schaduwen. Die wijzen namelijk op protoplanetaire schijven waaruit planeten kunnen geboren worden.