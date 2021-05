IN BEELD. Marsrover stuurt nog meer adembenemende beelden door naar aarde

Amerikaan­se asteroïde­ver­ken­ner op weg naar huis

11 mei De Amerikaanse asteroïdeverkenner OSIRIS-REx is op weg naar huis, zo heeft het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA meegedeeld. De sonde heeft maandag de baan van haar doelwit, de planetoïde Bennu, verlaten. De landing op Aarde is gepland voor september 2023. Dat gebeurt via valschermen in de staat Utah.