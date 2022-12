IN BEELD. IJstijd in Canadees dorpje na winterse storm en ‘flitsbevriezing’

UPDATE Histori­sche winter­storm eiste al bijna 50 doden in VS: mensen bevroren teruggevon­den in auto’s

De zware winterstorm die de Verenigde Staten al een paar dagen teistert, heeft op zijn minst 49 personen het leven gekost. Alleen al in de county Erie, een gebied in de staat New York rond de stad Buffalo, vielen er 27 doden. En de “sneeuwstorm van de eeuw” is nog lang niet voorbij, waarschuwt de overheid.

27 december