IN BEELD. Felle kleuren en spectaculaire landschappen: de mooiste foto’s van het noorderlicht in 2022 verzameld

De foto’s werden door 25 fotografen gemaakt in onder andere de VS, Canada, Finland, Noorwegen, Denemarken, IJsland, Rusland, Groenland en Nieuw-Zeeland. Het noorderlichtseizoen loopt van september tot april in het noordelijk halfrond en van maart tot september in het zuidelijk halfrond. De beste periode om deze lichtshow te zien en te fotograferen, is tijdens de herfst- en lente-equinox. Dat zijn de enige twee dagen in het jaar waarop de zon exact in het oosten opkomt en exact in het westen weer ondergaat.