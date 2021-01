IN BEELD. Etna barst opnieuw spectaculair uit op Sicilië

Zwakke storing brengt lichte neerslag: eerste (smeltende) sneeuw valt in Limburg

4 januari Het is vandaag zwaarbewolkt met perioden van lichte neerslag. In de Ardennen valt er lichte sneeuw, in Laag- en Midden- België verwacht het KMI eerder lichte regen of tijdelijk wat smeltende sneeuw. De maxima schommelen van -1 graad in de Hoge Venen, 2 graden in het centrum van het land tot 4 graden aan zee. Er waait een matige en aan de kust een vrij krachtige noordoostenwind.