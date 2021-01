IN BEELD. Amper toeristen op beroemde stranden van Bali, wel tonnen plastic afval

De grote stroom aan plastic rotzooi lijkt een terugkerend fenomeen te worden op Bali in deze periode van het jaar, door de moesson en sterke golfstromen, slecht afvalbeheer en de globale crisis van verontreiniging van de zee.



Maar dit jaar is het wel héél erg.

‘Het blijft komen’

De lokale autoriteiten kunnen de toevloed aan plastic amper de baas. “We werken heel hard om de stranden op te kuisen, maar het afval blijft komen”, zegt Wayan Puja van het lokale milieuagentschap van Badung. “Elke dag zetten we ons personeel, onze trucks en onze diepladers in.” Bij grootschalige schoonmaakacties op de stranden aan Kuta, Legian en Seminyak werd vrijdag meer dan 30 ton verzameld, zaterdag verdubbelde dat tot 60 ton.

“Er wordt een gigantische hoeveelheid plastic afgevoerd van de stranden”, bevestigt Denise Hardesty, experte in plasticvervuiling. Zij werkt al een tijd samen met wetenschappers in Indonesië om het afvalprobleem in kaart te brengen en is nu ook actief voor de Indonesische overheid. Die lanceerde in april 2020 een nationale strategie om de “dreigende crisis” van plastic afval voor het zeeleven en de economie van het land te bestrijden.

Volledig scherm Een karkas van een dode zeeschildpad mee aangespoeld met hopen plastic afval op Kuta Beach. © EPA

Elk jaar erger

Volgens Hardesty wordt het elk jaar erger. “Het is niet nieuw en niet verrassend. Het gebeurt elk jaar. Maar in de laatste tien jaar is het aan het stijgen.” Volgens de onderzoekster is de groeiende berg plastic op het eiland in lijn met de globale stijging van de plasticproductie. Stranden wereldwijd zien in het recente decennium altijd maar meer plastic aanspoelen. “Maar in landen met moessonregens zien we een veel sterker seizoenseffect”, legt Hardesty uit.

Ook de ineffectieve afvalverwerkingssystemen in Indonesië zijn een groot probleem. Bali is dat recentelijk gaan reorganiseren, Java is er pas mee begonnen.

De gouverneur van Bali, Wayan Koster, hoopt op snelle en serieuze actie om de bij toeristen razend populaire stranden afvalvrij te krijgen. In normale tijden zouden er nu duizenden toeristen op Bali vertoeven, maar de coronapandemie heeft daar een stokje voor gestoken. De lokale economie krijgt zware klappen en hoopt dat het overzeese toerisme snel weer kan aantrekken.

De weinige toeristen die er nu wél zijn, zitten tussen het vuilnis. En dat mag niet. “De overheid in Badung moet een eigen afvalsysteem hebben op Kuta Beach, compleet met al het nodige materiaal en personeel, zodat afval dat op het strand aankomt snel opgeruimd wordt”, benadrukt de gouverneur. “In de seizoenen wanneer er toeristen zijn moet het systeem 24 uur per dag werken.”

