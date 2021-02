IJzel, rijm of sneeuw: bij deze weerfenomenen moet je oppassen voor gladde wegen

In de winterperiode is het altijd opletten geblazen voor een glad wegdek. Vandaag zorgde aanvriezende regen voor hinder bij automobilisten, fietsers en voetgangers. Maar welke weerfenomenen zorgen er precies voor dat je bij onvoorzichtigheid zal gaan slippen?

Rond deze tijd van het jaar volgen de waarschuwingen voor gladde wegen elkaar in sneltempo op. Ook vandaag kondigde het KMI code geel af voor gladheid. Zo’n wintergladheid treedt op als er aan twee zaken voldaan is: het wegdek moet kouder dan nul graden zijn en er moet natuurlijk voldoende vocht zijn. De meest opzichtige gladde weg wordt veroorzaakt door sneeuwval. Het prachtige witte landschap vermindert de grip van onze banden op het wegdek, met de nodige slippertjes als gevolg. En hoe meer de sneeuw wordt samengedrukt, hoe gevaarlijker de situatie want er vormt zich dan een ijslaagje.

Daarnaast is er ook ijzel dat kan zorgen voor het nodige glijplezier. Ligt de temperatuur van de grond onder het vriespunt en valt er regen op, dan krijgt men een flinterdunne laag van vers bevroren regendruppels op de weg. Daarom spreekt men ook wel eens van 'aanvriezende regen’. Bevriest de regen al in de lucht, dan is het geen ijzel meer, maar ijsregen. Ook die kan vervolgens vastvriezen aan de grond en zorgen voor spekgladde wegen.

Volledig scherm Beeld ter illustratie. © ANP

Maar neerslag kan ook met wat vertraging voor een glad wegdek zorgen. Als er zich overdag plassen vormen door regen of dooiende sneeuw en het ‘s nachts afkoelt door brede opklaringen, dan kunnen er zich ijsplekken vormen. En naast ijsplekken zijn er ook nog eens rijmplekken. Daarvoor is er geen neerslag vereist, maar enkel een hoge luchtvochtigheid. De kleine waterdruppels, in de vorm van bijvoorbeeld mist of nevel, vriezen dan aan wanneer ze in contact komen met de bevroren grond. In tegenstelling tot ijzel is rijm niet doorzichtig, maar eerder poreus witachtig.

Hoewel de winter hét seizoen bij uitstek is voor waarschuwingen voor gladheid, kunnen ze natuurlijk ook buiten deze periode voorkomen. Vrieskou kan bijvoorbeeld ook wel eens voorkomen in de herfst en lente. En in de zomer ontstaan er ook gladde wegdekken waarbij de thermometer positieve waarden aangeeft. Zo krijgen sommigen dan te maken met aquaplaning en zomergladheid. Bij het eerste fenomeen zorgt een hevige bui ervoor dat er zich een laag water onder de banden vormt, waardoor het voertuig de grip op de weg verliest. Het tweede komt voor als intense regen volgt op een lange droge periode. De ophoping van stofdeeltjes, olie en rubber op de weg wordt dan een kleverige gladde laag die wel eens een slippertje kan veroorzaken.