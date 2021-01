Identieke tweelingen helemaal niet zo ‘identiek’ als we denken

Een monozygote tweeling - vaak identieke tweelingen genoemd - zijn broers of zussen die afkomstig zijn van dezelfde bevruchte eicel. Tot nu toe veronderstelde men dat de genetische verschillen tussen hen minimaal waren en dat omgevingsfactoren waarschijnlijk aan de basis liggen van eventuele fysieke of gedragsverschillen. Daarom dat eeneiige tweelingen vaak belangrijk zijn in wetenschappelijk studies waar men het verschil tussen genetica en omgeving wil bepalen. Maar een nieuw onderzoek, gepubliceerd in Nature Genetics, lijkt roet in het eten te gooien en suggereert dat de rol van genetische verschillen mogelijks onderschat is.

De onderzoekers analyseerden het genetisch materiaal van 387 ‘identieke’ tweelingen en hun familie. Daarbij speurden ze naar genetische afwijkingen, vooral de afwijkingen die plaatsvonden tijdens de groei van het embryo. Als die optreden, dan zal de mutatie wijdverspreid zijn in de cellen van het individu én in die van hun nakomelingen, maar niet in die van de tweelingbroer of -zus. De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat er gemiddeld 5,2 van dit soort mutaties plaatsvinden. Als één van de twee een aandoening heeft en de andere niet, dan is dit dus niet noodzakelijk te wijten aan omgevingsfactoren.

Daarom ijveren de wetenschappers, gezien de genetische verschillen, dat we de misleidende term ‘identiek’ achterwege laten om de broers en zussen te beschrijven en gewoon spreken over monozygote of eeneiige tweelingen.