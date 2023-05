Iconische ringen van Saturnus zijn aan het krimpen

Meisje overleden aan mazelen: “Als er genoeg mensen zijn die vatbaar zijn, kan de ziekte zich snel versprei­den”

In Nijmegen is een meisje overleden aan de mazelen. Het virus komt in België en Nederland bijna niet meer voor, maar duikt om de zoveel tijd toch weer op. Oorzaak is de lage vaccinatiegraad in sommige gemeenschappen, of een besmetting opgelopen in het buitenland. De kans dat iemand aan de ziekte overlijdt, is momenteel 1 op 10.000.