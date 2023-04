Hondenbaasjes opgelet: “Zorg dat je kinderen álle paaseieren vinden, want chocolade en honden is een gevaarlijke combinatie”

Wolf duikt onver­wachts op in provincie Antwerpen, is dat gevaarlijk? “De kans dat je Euromilli­ons wint, is groter dan het risico dat een wolf je aanvalt’

Maar liefst 6 meldingen kreeg Welkom Wolf gisteren binnen nadat een wolf onverwachts opdook in Wuustwezel in de provincie Antwerpen. Iemand zag hem gewoon op een fietspad lopen. Dat maakt heel wat mensen bang. Want als die wolven zo schuw zijn, waarom komen ze dan dicht bij ons in de buurt? En als ze dieren zoals schapen doden, zijn ze dan ook een gevaar voor kinderen die een pak kleiner zijn? Wolvenonderzoeker Joachim Mergeay geeft antwoord op veelgestelde vragen over wolven.