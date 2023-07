Hoe vaak mag je je badhanddoek hergebruiken voor het onhygiënisch wordt?

Door de hoge energieprijzen is het laten draaien van een wasmachine niet meer zo goedkoop als vroeger. Een wasbeurt kost immers zowel water als stroom. Je hebt er dan misschien al eens aan gedacht om je badhanddoek meerdere keren opnieuw te gebruiken. Maar is dat wel zo goed voor je gezondheid?



“Als je je na een douche of bad afdroogt, blijven er verschillende bacteriën en dode huidcellen op de handdoek achter”, vertelt microbiologe Katrien Lagrou. “Maar die bacteriën zijn absoluut niet schadelijk voor ons lichaam. Het zijn goede bacteriën. Ik zie daarom niet in hoe je door het hergebruiken van badhanddoeken of zelfs washandjes, een ziekte of infectie kan oplopen.” Volgens de bekende Amerikaanse microbioloog Philip Tierno kan je je handdoek dan ook zeker drie keer na elkaar gebruiken. Een getal waar professor Lagrou zich ook wel achter kan scharen.



Er is wel een belangrijke voorwaarde: je moet je handdoek goed laten drogen. “Het beste is als je ze mooi openhangt, en er voldoende lucht aan komt”, zegt Lagrou. “Laat een vochtige handdoek dus zeker niet achter in een afgesloten sporttas. Want dan riskeer je natuurlijk wel dat er schimmelvorming optreedt.”