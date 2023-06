Hoe slim is de bij? Expert legt uit: “Ze hebben een eigen persoonlijkheid, emoties, unieke taal en kunnen tellen”

“Dit is ongeloof­lijk”: zoektocht naar buiten­aards leven krijgt nieuwe wending met 'essentiële' ontdekking op maan van Saturnus

“Dit is ongelooflijk!” De zoektocht naar buitenaards leven heeft een belangrijke boost gekregen: fosfor, een stof die essentieel is om leven mogelijk te maken, is ontdekt op Enceladus - een van de manen van Saturnus. De ontdekking is woensdag gepubliceerd in het vakblad ‘Nature’ en wetenschappers koesteren opnieuw hoop. Is er dan toch leven op andere planeten?