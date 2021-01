Hoe slechter het voetbal, hoe hechter de fans

Een nieuwe studie van wetenschappers aan de universiteit van Oxford heeft aangetoond dat de prestaties van een voetbalploeg een grote weerslag kunnen hebben op de supportersgroep. Maar in tegenstelling tot wat men zou verwachten moeten de voetballers daar geen goede prestatie voor neerzetten. Integendeel, hoe meer ze verliezen, hoe meer de supporters hun identiteit verbonden raakt met de club. Zo beschouwen fans van voetbalploegen die onderaan bungelen in de Britse Premier League elkaar meer als familie dan degenen van succesvollere clubs. Er waren zelfs supporters die, in een hypothetische situatie, hun leven zouden geven voor hun medesupporters.

Van de Crystal Palace-fans was meer dan 1 op de 3 bereid om zichzelf op te offeren terwijl dat nog geen 1 op de 10 was voor Arsenal fans. Fans van Manchester City bleken een hechtere band te hebben dan die van andere topclubs, wat wellicht te maken heeft met hun recentere klim naar de top. Maar hun bereidheid om zichzelf op te offeren was even laag als bij de andere top 5 voetbalploegen. De club met de meest hechte fans bleek Hull te zijn, degene met de minst hechte Chelsea, historisch gezien ook één van de meest succesvolle.

Maar waarom verenigen nederlagen deze supportersgroep? Eerdere studies hebben aangetoond dat gedeelde smart, zoals een degradatie of verlies in een derby, wel degelijk halve smart is. Ze leiden namelijk tot een versterking van de band met andere groepsleden. Euforische gebeurtenissen kunnen supporters ook sterk binden aan hun groep, maar het zijn de dysforische die hen echt bijblijven en het meeste potentieel hebben om fans samen te brengen. Daarnaast is er ook de cognitieve dissonantietheorie die een verklaring kan bieden voor deze toch wel uitzonderlijke loyaliteit. Het is namelijk zeer stressvol voor een persoon om je te gedragen op een manier die in tegenstrijd is met je overtuigingen. Bijvoorbeeld het besteden van geld en tijd aan een voetbalploeg die niet presteert. Om de stress te verminderen die opduikt bij de vraag ‘waarom doe ik mezelf dit aan’, kunnen trouwe fans een antwoord in hun hoofd creëren dat luidt: ‘omdat ik zoveel van mijn club hou’.