Hoe opmerkelijk waren de hevige stormen van deze winter? Het KMI geeft antwoord

Afgelopen winter kregen we op korte tijd te maken met vier hevige stormen. Zo was storm Eunice één van de krachtigste stormen in bijna 20 jaar, met een windsnelheid tot 133 km/u. Maar hoe uitzonderlijk is zoiets? Het KMI geeft verduidelijking.

Eind januari trok storm Corrie over België en in de tweede helft van februari raasden maar liefst drie stormen op een rij over ons land: Dudley, Eunice en Franklin. Een heleboel stormen op een relatief korte periode. Iets wat volgens het KMI opmerkelijk is, maar niet uitzonderlijk: “In februari 2020 trokken ook vier stormen op korte tijd over ons land (Ciara, Dennis, Ellen en Francis)”, klinkt het.

Lees ook Stormen Eunice, Dudley en Franklin deden aantal afgeschafte treinen pieken

“Ook in 2007, 2008, 2009, 2012 en 2019 waren er meerdere dagen na elkaar met hoge windsnelheden van minstens 9 Beaufort. Het is geleden van 1990 dat we een recordaantal stormen op korte tijd hadden: toen waren er 9 stormen tussen 25 januari en 28 februari.”

Klimaatverandering

Het is volgens het KMI nog niet duidelijk of de klimaatverandering op termijn voor meer of minder stormen zal zorgen. Er spelen namelijk verschillende factoren een rol. Een van die factoren is de straalstorm, de sterke wind op 10 km hoogte die van west naar oost kronkelt rond de aarde. De kracht van de straalstroom wordt bepaald door het temperatuurverschil tussen de evenaar en de Noordpool.

Hoe groter het temperatuurverschil, hoe krachtiger de straalstroom. Door de klimaatverandering en de sterkere opwarming aan de polen dan aan de evenaar, wordt het temperatuurverschil tussen de polen en de evenaar kleiner. Daardoor gaat de straalstorm afzwakken en zouden we dus minder stormen in onze regio kunnen verwachten.

Maar er is bijvoorbeeld ook de onderste luchtlaag of troposfeer. Die wordt groter door de klimaatverandering. Daardoor zouden er juist meer stormen veroorzaakt kunnen worden. Kortom, het is nog niet zeker of we door de klimaatverandering meer of minder stormen kunnen verwachten.

Lees ook