Hoe (on)gezond is het om je vingers of andere gewrichten te kraken?

We horen ons lichaam allemaal wel eens kraken als we bewegen. Misschien vind jij het zelfs fijn om het bewust te doen. Maar waar komen die geluiden eigenlijk vandaan? Is het ongezond? En kan je het voorkomen? Wetenschapsexpert Martijn Peters staat klaar met tekst en uitleg.

Dit soort geluiden noemen we ‘crepitus’, het latijns voor rammelen, en voor de schuldige moeten we kijken naar onze gewrichten. Dit zijn de plaatsen waar de botten van ons skelet met elkaar in contact komen. We kunnen ze onderverdelen in drie categorieën. Eén type gewricht - hetgene waar wij het in dit artikel over hebben - is beweegbaar en kan zowel buigen als strekken. Wanneer we deze ‘synoviale gewrichten’ bewegen, dan kan het wel eens kraken, knallen of knarsen.

Wanneer komt het voor?

Martijn: “Wanneer je een lichaamsdeel strekt, wordt de ruimte tussen de botten groter. Hierdoor daalt de druk in de synoviale vloeistof, die je kan beschouwen als de smeerolie van onze gewrichten. Gassen in die vloeistof vormen dan samen een bubbel die op een bepaald moment implodeert en dat typische gekraak veroorzaakt.”

Vooral je knieën, enkels, knokkels, nek en onderrug zijn gevoelig voor deze bubbels. Maar geluiden kunnen ook op andere manieren veroorzaakt worden. “Denk maar aan kniepezen die even uit en terug in hun positie schieten wanneer je een trap op wandelt of aan ligamenten die te snel gestrekt worden. En als je wat ouder wordt kan je het ook horen doordat botten tegen elkaar aan beginnen te schuren.”

Quote Als je te agressief kraakt, kunnen er ontwrich­tin­gen of verwondin­gen aan de pezen ontstaan. Martijn Peters

Is het schadelijk?

Maar vaak lokken mensen die geluiden ook zélf uit. Zo kraakt bijna de helft van ons al wel eens zijn vingers. “Op dit moment is er geen wetenschappelijk bewijs dat het kraken van je gewrichten, of een krakend gewricht in het algemeen schadelijk is.” zegt Martijn. “Maar als je te agressief kraakt, kunnen er wel ontwrichtingen of verwondingen aan de pezen ontstaan. Bovendien verweert het je kraakbeen wat op de lange termijn. Heb je last van zwelling of pijn terwijl je gewricht kraakt, dan is er waarschijnlijk een onderliggend probleem en kan je best naar een arts gaan.”

‘Motion is lotion’

Om dat bewuste kraken een halt toe te roepen, geeft Martijn nog een tip: “Rek je handen, pols en armen een aantal keer per dag. Hiervoor hou je je handen in gebedspositie voor je gezicht en breng je ze traag naar je navel. Stop pas wanneer de ellebogen uit elkaar gaan en je het stevig voelt strekken. Doe dit om het uur opnieuw.” Het kan zelfs eenvoudiger: maak een vuist met je hand en strek opnieuw. Herhaal ook deze beweging regelmatig.

Quote Bewegen voorkomt stramme spieren en houdt de boel goed gesmeerd. Martijn Peters

Volledig scherm Martijn Peters toont met welke oefening je het bewuste kraken van je gewrichten een halt toe kan roepen. © Martijn Peters

Martijn: “Onbewust gekraak van de gewrichten is moeilijker te voorkomen, maar motion is lotion. Bewegen voorkomt stramme spieren en houdt de boel goed gesmeerd.” Ons advies: wat vaker opstaan uit die bureaustoel en bewegen maar!

