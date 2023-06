Hoe kwam de Aziatische hoornaar in ons land terecht? Is hij écht gevaarlijk? En wat is het verschil met onze Europese hoornaar? 5 vragen beantwoord

De Aziatische hoornaar. Samen met de buxusmot waarschijnlijk de bekendste exoot van ons land. Meer nog, we lijken er in heel Europa niet meer van verlost te raken. Dit voorjaar zijn er al 10 keer meer koninginnen gezien dan in 2022. Maar waar komt de Aziatische hoornaar vandaan? Wat is het verschil met onze Europese hoornaar? En hoe gevaarlijk is hij nu écht? Bioloog Wietse Chanet vertelt alles over deze onstuitbare wesp.

Waar komt de Aziatische hoornaar vandaan en hoe is hij hier verzeild geraakt?

De Aziatische hoornaar is inheems in Zuidoost - Azië en leeft daar in een gebied begrensd door Pakistan, China, Taiwan en Indonesië. De soort kent meerdere ondersoorten, elk met een specifiek kleurenpatroon en verspreidingsgebied. Eén van die ondersoorten heeft zich kunnen vestigen in Europa, de Vespa velutina nigrithorax (“zwart borststuk”).

Dit insect komt oorspronkelijk uit Bhutan en China en startte zijn verovering van Europa in Frankrijk. Daar kwamen in 2004 een aantal overwinterende Aziatische hoornaars binnen die per ongeluk meegereisd waren in aardewerk uit China. In 2011 werd een mannetje van de soort gezien in Henegouwen, de eerste waarneming in België. Sinds 2017 komt de Aziatische hoornaar ook in Vlaanderen voor. Daarnaast heeft het dier zich verspreid over Nederland, Groot-Brittannië, Duitsland, Italië, Spanje en Portugal. Verwacht wordt dat het leefgebied van de Aziatische hoornaar zich nog verder zal uitbreiden, zowel op natuurlijke wijze als onbedoeld, door internationale handel.

Volledig scherm Vespa Velutina Nigrithorax © dpa/picture alliance via Getty I

Aziatische hoornaars worden wel eens ‘cultuurvolgers’ genoemd, omdat ze graag in de buurt van mensen voorkomen. Zo leven ze het liefst in een stedelijke omgeving waar veel voedsel te vinden is. Ook kunnen ze in en rond gebouwen een nest bouwen.

Wanneer is de Aziatische hoornaar actief?

De Aziatische hoornaar heeft een jaarlijkse cyclus, net zoals de Europese hoornaar en andere inheemse wespen. Die begint in de overgang van de maart op april wanneer de koninginnen uit hun winterslaap ontwaken. Elke koningin begint dan in haar eentje met de bouw van een klein nestje. De locatie van haar bolvormig bouwwerkje kiest ze zorgvuldig uit zodat het beschermd is tegen wind en regen. Ideale plaatsen zijn zolders, tuinhuizen en schuren, liefst in de buurt van water. In dit nest legt de jonge koningin enkele eieren waar werksters uitkomen. Deze nemen haar taken, zoals het uitbouwen van de woonst en het grootbrengen van andere werksters, over en laten haar toe zich volop te focussen op voortplanten.

In het begin van de zomer wordt dit eerste nest te klein voor de groeiende kolonie. De Aziatische hoornaars hebben dan twee opties: het nest verder uitbreiden of op een andere plek opnieuw beginnen. Vaak wordt voor het tweede gekozen. Dit secundaire nest of zomernest bouwen ze op grote hoogte. Meestal bevindt het zich in de top van bomen zoals populieren en zomereiken, maar ook hagen, huizen, garages en loodsen worden soms gebruikt. De hoornaars blijven dit nest uitbreiden tot het een bol - tot peervormige constructie is van gemiddeld 50 cm breed en 70 cm hoog. In zo’n nest kunnen meer dan duizend Aziatische hoornaars wonen, die continu af en aan vliegen of rondwandelen op de buitenkant van hun woonst.

Volledig scherm In een volgroeid nest kunnen meer dan duizend Aziatische hoornaars wonen. © ThinkStock

Na een periode van hoge activiteit in augustus en september, voeren de hoornaars de voorbereidingen voor het volgende jaar uit. Rond oktober komen er namelijk ook seksueel actieve mannetjes en jonge koninginnen uit de eitjes. Na hun paring sterven de mannetjes, terwijl de bevruchte koninginnen op zoek gaan naar een veilig plekje om de winter door te brengen. Overwinteren doen ze samen of apart in de bodem, in een boomholte of onder schors. Wanneer de winter aanbreekt, zijn enkel de nieuwe koninginnen nog in leven, alle andere Aziatische hoornaars zijn gestorven.

Hoe herken je een Aziatische hoornaar?

De Aziatische hoornaar die voorkomt in Europa kan je herkennen aan deze kenmerken:

Een lengte van 2,5 tot 3,0 cm. Een zwarte kop met een oranje - geel gezicht. Een zwart borststuk met een fluwelige schijn. Een donker gekleurd achterlijf. Het eerste en tweede segment hebben een dunne, gele band. Het vierde segment is volledig oranje - geel gekleurd. Zwarte poten met gele uiteinden.

Het herkennen van de Aziatische hoornaar is niet altijd even gemakkelijk. De dieren kunnen snel verward worden met andere soorten zoals de Europese hoornaar (Vespa crabro). De Europese hoornaar verschilt qua uiterlijk van de Aziatische variant op meerdere manieren. Hij wordt 3,0 tot 3,5 cm lang, wat groter is dan de Aziatische hoornaar. De kop is geel, oranje en rood, maar niet zwart. Het borststuk is niet volledig zwart, maar heeft ook roodbruine tekeningen. Het achterlijf is voor het grootste deel geel, met enkele zwarte tekeningen. En tot slot zijn de poten volledig roodbruin.

Ook zijn er verschillen in het gedrag en het nest van de beide soorten hoornaars. De Europese hoornaar is zowel overdag als ’s nachts actief en zijn nest heeft een opening aan de onderkant. De Aziatische hoornaar is alleen overdag actief en zijn secundair nest heeft de toegang aan de zijkant.

KIJK. HLN speurt naar de Europese hoornaar

Behalve de Europese hoornaar zijn er nog insecten die lijken op de Aziatische hoornaar. Zo is het verschil met andere wespensoorten, hommels, bijen en zweefvliegen niet altijd duidelijk. Een handig trucje is het dier te vergelijken met een muntstuk van 1 euro. Een hoornaar is altijd groter dan dit muntstuk, wespen en bijen meestal kleiner.

Paniek over de Aziatische hoornaar is zeker niet nodig. Toch is er een groot gevoel van ongerustheid. Dit komt voor een deel omdat het gedrag van de Aziatische hoornaar vaak wordt verward met dat van de Japanse reuzenhoornaar (Vespa mandarinia japonica). Deze soort is groter en agressiever dan de Aziatische hoornaar en wordt ook wel de ‘Killer Hornet’ genoemd. Een steek van dit dier is zeer pijnlijk en elk slachtoffer heeft onmiddellijk medische hulp nodig. Ook mensen die niet allergisch zijn lopen bij een steek van dit insect het risico op een anafylactische shock en zelfs de dood. Deze soort is dus veel gevaarlijker dan de Aziatische hoornaar. Maar voor alle duidelijkheid: de Japanse reuzenhoornaar komt gelukkig niet voor in Europa.

Volledig scherm Het gedrag van de Aziatische hoornaar wordt vaak verward met dat van deze Japanse reuzenhoornaar (Vespa mandarinia japonica) © ThinkStock

Hoe gevaarlijk is hij écht voor de natuur en mens?

Natuur. Aziatische hoornaars zijn zeer efficiënte jagers die het vooral gemunt hebben op honingbijen en andere inheemse insecten zoals wilde bijen, hommels, wespen, vliegen, vlinders en sprinkhanen. Door hun gespecialiseerde jachttechnieken kunnen ze op korte tijd heel wat prooien vangen. Dat kan negatieve gevolgen hebben voor de biodiversiteit.

Ten eerste kunnen de populaties van de inheemse insecten hierdoor afnemen. Dit is nadelig voor hen maar ook voor dieren die hen opeten zoals bijvoorbeeld vogels, zoogdieren en andere insecten. Als zij minder voedsel vinden, zullen ook hun aantallen dalen. Ten tweede jaagt de Aziatische hoornaar veel op bestuivende insecten. Minder bestuiving is niet enkel slecht voor planten in natuurgebieden, maar ook voor onze voedselproductie. Een sector die hierdoor hard getroffen wordt is de imkerij. De hoornaars jagen zowel alleen als in groep op honingbijen en kunnen bijenkasten snel binnendringen en leegroven. Dit kan zorgen voor een sterke vermindering in het aantal bijen.

KIJK. Hoe slecht gaat het met onze insecten?

Hoe groot de impact van de Aziatische hoornaar exact is, is nog niet helemaal duidelijk. Op de imkerij heeft het dier een zeer duidelijk negatief effect. Maar meerdere studies hebben aangetoond dat inheemse insecten en de bijhorende biodiversiteit er minder onder lijden dan in eerste instantie gedacht.

Mens. Buiten het mogelijks effect op de voedselproductie blijft de overlast door de Aziatische hoornaar voor de mens relatief beperkt. De hoornaar kan steken, maar de kans dat dit gebeurt is kleiner dan bij een gewone wesp. Net zoals de Europese hoornaar is de Aziatische hoornaar weinig agressief en blijft hij liefst bij mensen uit de buurt. Hoornaars zijn niet opdringerig en komen ook niet af op zoetigheid of eten. De dieren worden enkel defensief als ze denken dat hun nest bedreigd wordt. Om een steek te voorkomen blijft je dus best uit de buurt van actieve nesten.

De angel van de Aziatische hoornaar is langer dan die van een gewone wesp, waardoor de steek pijnlijker kan zijn. Maar aangezien het dier ongeveer even veel gif inspuit als een honingbij, is de steek voor de meeste mensen niet gevaarlijk. Als je allergisch reageert op wespen - of bijensteken let je wel best extra op. Ook wanneer de dieren meerdere keren tegelijk of op gevoelige plaatsen steken, kan de situatie net zoals bij inheemse wespen en bijen levensbedreigend zijn.

Volledig scherm Je huid zal rood worden, opzwellen en pijnlijk aanvoelen. © Getty Images

De klachten na een steek van de Aziatische hoornaar zijn gelijkaardig aan die na een wespen - of bijensteek. Je huid zal rood worden, opzwellen en pijnlijk aanvoelen. Bij een allergische reactie, meerdere steken of een steek in de mond, tong of keel wordt er best zo snel mogelijk een ambulance gebeld.

Enkele tips als een hoornaar je toch steekt: Heb je een steek in je hand of in een vinger? Verwijder dan snel eventuele ringen. Verwijder de angel als die in je huid is achtergebleven. Verminder de zwelling op de plaats van de steek met een ice - pack of een nat kompres. Verminder huidirritatie door een zalf met bijvoorbeeld menthol of aloë vera te smeren. Heb je veel pijn? Neem dan een pijnstiller. Als de pijn blijft aanhouden of de zwelling verergert, contacteer dan best je huisarts.

Wat moet je doen als je een nest tegenkomt?

De Aziatische hoornaar moet om meerdere redenen bestreden worden. Ten eerste is het een uitheemse of exotische soort, die door de mens naar hier is gebracht en hier niet hoort. Ten tweede is het duidelijk dat het dier voor sterke overlast kan zorgen en dus invasief is, ondanks dat verder onderzoek nodig is naar de exacte impact. Ten derde kan dit insect zich zeer snel verspreiden. De Aziatische hoornaar heeft namelijk weinig vijanden in Europa. Ook worden er jaarlijks honderden tot duizenden koninginnen geproduceerd, waarvan de meeste een nieuwe kolonie starten. De Aziatische hoornaar vormt dus een sterk groeiend probleem dat hardhandig aangepakt moet worden.

Wanneer je een individu of een nest van de Aziatische hoornaar ziet, is het belangrijk dit te melden. Dit kan op de website vespawatch.be of waarnemingen.be. Wees daarbij wel zeker dat het om de Aziatische hoornaar gaat. Dit kan je bijvoorbeeld checken met de handige app ObsIdentify of door te kijken op de website van Vespa - Watch. Nadat Vespa - Watch jouw melding gecontroleerd heeft, laten ze je weten of het inderdaad om een Aziatische hoornaar gaat. Ook geven ze je een overzicht van professionele verdelgers. Omdat het meldingsproces een tijdje kan duren, is het aangeraden de brandweer te contacteren als de Aziatische hoornaars een acuut gevaar vormen.

Volledig scherm Probeer nooit zelf de dieren of hun nesten te verwijderen, maar laat dit over aan specialisten. © dpa/picture alliance via Getty I

Probeer nooit zelf de dieren of hun nesten te verwijderen, maar laat dit over aan specialisten. De Aziatische hoornaar proberen te bestrijden is niet enkel gevaarlijk voor jezelf, maar ook andere soorten kunnen hier een slachtoffer van worden. Zo is het plaatsen van een wespenval een slecht idee, omdat deze vaak meer gewone wespen, honingbijen en Europese hoornaars vangen dan Aziatische hoornaars. Zeker de Europese hoornaar wordt vaak gedood bij een, per ongeluk, verkeerde bestrijding, terwijl deze soort als concurrent voor de Aziatische hoornaar zeer nuttig is.

De beste manier om de Aziatische hoornaar te verwijderen is door de nesten te vernietigen. Dit gebeurt ’s nachts omdat deze dagactieve dieren dan in hun nest zitten. Bij een makkelijk bereikbaar nest wordt de opening eerst afgesloten. Vervolgens wordt het nest in een zak gestoken en losgemaakt. Daarna worden de hoornaars gedood door het nest gecontroleerd te verbranden of te bevriezen. Moeilijk te bereiken nesten worden ingespoten met een insecticide en nadien gecontroleerd verbrand.

