Hoe komt het dat we blozen na een paar glazen alcohol? “Kan 1 tot 1,5 uur zichtbaar blijven”

Blozen: de een doet het zelden, terwijl de ander bij het minste een hoofd zo rood als een boei krijgt. In veel gevallen zijn schaamtevolle situaties en pikant eten ervoor verantwoordelijk, maar speelt een glaasje alcohol ook mee? Waarom zien we zo rood wanneer we een glas wijn of een pintje drinken? HLN-wetenschapsjournalist Martijn Peters legt uit.

Begint jouw gezicht na een paar glazen wijn of bier ook te gloeien? Dan ben je zeker niet de enige. Meestal ontstaat deze typische ‘alcohol-bloos-reactie’ doordat je lichaam problemen heeft met de verwerking van alcohol. “Daar kan een defect ALDH2-gen iets mee te maken hebben,” legt Martijn uit. “Het ALDH2-enzym helpt je lichaam bij het afbreken van ethanal. Het niet zo populaire stofje zorgt voor alle symptomen van een kater. Het wordt ook acetaldehyde genoemd. Normaal wordt deze ongezonde stof snel omgezet naar het minder schadelijke acetaat, om uiteindelijk te eindigen als CO 2 en water.”

Heeft iedereen daar evenveel last van?

Bij meer dan een half miljard mensen op aarde werkt dit ALDH2-enzym daarentegen niet naar behoren. “Het gevolg daarvan is dat het schadelijke product langer dan gewenst aanwezig blijft in je lichaam”, vertelt Martijn. “Dit zorgt voor een hoge hartslag, hoofdpijn, misselijkheid, overgeven en kan je doen blozen. Die gevoelens van warmte en roodheid treden meestal al kort na het drinken van alcohol op en ebt pas na 1 tot 1,5 uur volledig weg.”

Als je echter vaak bloost, ook wanneer er geen alcohol in de buurt is, heb je misschien eerder te kampen met een huidziekte. Denk maar aan Rosacea, een veel voorkomende chronische aandoening waarbij je rode vlekken in je gezicht krijgt. “Die roodheid houdt veel langer aan dan bij gewoon blozen,” aldus Martijn. Maar vergis je niet. Ook zonder een huidziekte of het ALDH2-gendefect kan je blozende wangen krijgen op een avondje uit. Alleen zal je daar dan net iets meer glaasjes voor nodig hebben. “Maar uiteindelijk zal ethanal zich ook in jouw lichaam beginnen op te stapelen en krijg je dezelfde minder leuke effecten.”

Quote Als je het idee hebt dat je het warm krijgt van alcohol te drinken: eigenlijk daalt je kerntempe­ra­tuur sterk, waardoor je zelfs onderkoeld kan geraken.

Kan je blozen tegengaan wanneer je drinkt?

Een blozend gezicht kan je alleen voorkomen door je alcoholgebruik drastisch te verminderen of zelfs aan banden te leggen. En dat is sowieso geen slecht idee, want de Wereldgezondheidsorganisatie legt de schuld voor verschillende medische klachten zoals lever- of hartziektes, een hoge bloeddruk, bepaalde kankers, geheugenstoornissen of spijsverteringsproblemen in grote mate bij alcohol.”

De controversiële stof verstoort trouwens ook onze lichaamstemperatuur. “Wanneer je wat glaasjes bier of wijn drinkt, gaat je bloed meer naar de huid stromen. En dat is gevaarlijk,” waarschuwt Martijn. “Want terwijl je het idee hebt dat je het lekker warm krijgt, daalt je kerntemperatuur eigenlijk sterk, waardoor je zelfs onderkoeld kan geraken. Op die manier zijn al heel wat mensen in de problemen gekomen.”

De wijze raad van experts? Drink niet meer dan tien glazen wijn of pilsjes per week en spreid die momenten goed. Las ook dagen zonder alcohol in en doe niet mee aan binge drinking op feestjes. Vier drankjes voor vrouwen of zes voor mannen op twee uur tijd is écht wel het maximum. Tot slot nog een belangrijke tip: drink steeds voldoende water wanneer je enkele glaasjes op hebt. Want ook al stoort dat kleurtje je niet wanneer je lichtjes beschonken bent, zie het als een ‘rode vlag’ dat het tijd wordt om die fles neer te zetten.

