Hoe je helende manukahoning best wel (en niet) gebruikt: “Een gewaarschuwd man is er twee waard”

Week van de bijEen potje honing is meestal niet zo duur, maar manukahoning is een uitzondering: voor 250 gram betaal je al snel 30 euro. Voor 500 gram tel je soms zelfs meer dan 100 euro neer. De honingsoort uit Australië en Nieuw-Zeeland — ook wel vloeibaar goud genoemd — krijgt namelijk heel wat positieve effecten op de gezondheid toegeschreven. Maar is die ‘gezonde’ reputatie terecht? En wat heeft dat te maken met de prijs? HLN-wetenschapsexpert Martijn Peters zocht het uit.