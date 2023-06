Hoe hou je jouw woning zonder airco toch fris? “Zet de juiste ramen open”

“Ga niet fietsen en laat je hond een kuil graven”: dit moet je doen als je huisdier oververhit dreigt te raken

Een hond in een snikhete auto, de kat die niet naar buiten kan, een konijnenhok, vogelkooi of paard in de volle zon: regelmatig loopt het mis met huisdieren in deze hitte. Hoe herken je oververhitting bij je dier? En hoe maak je het je huisdier bij tropische temperaturen zo aangenaam mogelijk? “Staat je paard buiten? Dan kun je de neus en de oren insmeren met zonnebrandcrème met een hoge factor.”