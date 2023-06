Hoe groeit een puppy op? “Ze zetten overal hun tanden in, ook in hun broers en zussen”

KIJK. Hartver­scheu­ren­de beelden tonen hoe moederoli­fant afscheid weigert te nemen van kalfje en het weer tot leven probeert te wekken

Dit is het hartverscheurende moment waarop een moederolifant haar overleden jong probeert te redden. In een wanhopige poging sleurt ze het kalfje anderhalve kilometer met zich mee richting de rivier. Daar legt ze het dier in het water en probeert ze het weer tot leven te wekken.