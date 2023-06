HLN VAKANTIEWEERBERICHT. Onweer of een prachtige start van de zomervakantie? Het weer in de populairste bestemmingen

De voorbije weken leek het al hoogzomer in ons land. De zon maakte overuren en we beleefden zelfs een echte hittegolf. Een heel ander verhaal was dat in Zuid-Europa. Van begin mei tot midden juni was het in de landen rondom de Middellandse Zee relatief koel en nat, met soms hevige buien.

Maar nu de zomer écht is begonnen verandert er toch wat op de weerkaarten. Regenzones en buien kunnen ons land opnieuw makkelijker bereiken waardoor het weer de komende dagen wisselvalliger wordt bij temperaturen rond 22 graden. Het zomers warme en stabiele weer zijn we dus even kwijt en maakt plaats voor typisch Belgisch zomerweer, terwijl in Zuid-Europa de hogedrukgebieden opnieuw aan zet zijn.

In de landen rond de Middellandse Zee schiet de zomer nu dus volledig uit de startblokken en lijkt het weer alvast ideaal te zijn voor een fantastische start van de zomervakantie.

Voor een strandvakantie is het weer in Spanje de komende dagen ideaal. Het is er zonnig en overwegend droog met vaak tropische temperaturen. Op de stranden schommelt het kwik meestal tussen 27 en 32 graden, maar in het binnenland wordt het heet. Vooral in Andalusië stijgen de temperaturen naar extreme waarden en beleven ze een hittegolf. In de regio rond Sevilla en Cordoba kan het tot wel 40 graden worden. In de loop van de week zet de temperatuur een stapje terug en vergroot de kans op enkele lokale warmteonweders in de namiddag of avond. De grootste kans op onweer is voor het noordenwesten van het land. Vooral in de regio rond Barcelona kan er maandag en dinsdag een stevig onweer losbreken. Het blijft wel nog steeds tropisch warm.

Op de Balearen is het op en top zomerweer de komende week. Morgen schuiven er nog wat wolkenvelden voorbij, maar voorts is het zonnig en droog bij tropische temperaturen rond 30 à 32 graden.

De Canarische Eilanden zijn traditioneel een gekende zonbestemming en dat is ook nu niet anders. Het blijft er de komende week droog met veel zon en dat bij temperaturen tussen 25 en 30 graden. Aan de noordkant van de eilanden waait er wel een stevige bries en komen er soms ook wat meer wolkenvelden voor waardoor het wat koeler aanvoelt. Aan het eind van de week verschijnt er meer bewolking en dan moeten de temperaturen ook enkele graden inleveren.

Ook in Portugal zit de zomer stevig in het zadel en dat levert de komende dagen veel zon en hoge temperaturen op. Net zoals in Spanje is de hitte vooral in het binnenland terug te vinden. Het is er puffen en zweten bij temperaturen tot wel 38 graden, maar op de stranden van de Atlantische Oceaan brengt de wind wat verkoeling en is het heerlijk vertoeven met zo’n 25 tot 30 graden. In de Algarve is dat nog enkele graden meer. In de loop van de week wordt de grote hitte verdreven, verschijnt er meer bewolking en kunnen er vooral aan de westkust ook enkele buien vallen. In Porto zakt het kwik van 28 graden op zondag naar 22 graden op woensdag.

Niet alleen op het Portugese vasteland, maar ook op Madeira is het genieten van zomers weer met temperaturen van 28 tot 32 graden. Daarbij wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en kan er in de bergen een lokaal buitje vallen. Tegen volgend weekend wordt het minder warm met een graad of 25. Ook op de Azoren is het aangenaam vakantieweer bij een graad of 23.

In grote delen van Frankrijk is het dit weekend wisselvallig. Vooral zaterdag is er veel bewolking en valt er af en toe wat regen of een bui. Zondag zijn er langere droge periodes en is er tussen de buien door ook wel ruimte voor de zon. De temperaturen liggen tussen 20 en 25 graden. Voor tropische warmte en veel zon moeten we richting de Côte d’Azur. In Marseille wordt het tot wel 32 graden. Aan de westkust, regio Bordeaux, is het dit weekend nog wisselvallig, maar volgende week is het ook daar weer genieten van de zon bij maxima rond 28 graden. Woensdag en donderdag ontstaan er verspreide regen- en onweersbuien die soms hevig kunnen zijn, maar vooral in het zuiden van Frankrijk blijft het wel zeer warm. In de Provence stijgt het kwik in de loop van de week zelfs naar 33 of 34 graden en mogelijk breidt die tropische hitte zich tegen volgend weekend uit naar de rest van het land.

Corsica is de komende week een ideale vakantiebestemming voor wie van de zon houdt. De temperaturen zijn er ook nog best aangenaam met 25 tot 28 graden. In de loop van de week vergroot de kans op een bui in de bergen, maar op de stranden blijft het zonnig en droog.

In Italië start de vakantie wisselvallig met tijdens het weekend nog een aantal felle regen- en onweersbuien, maar volgende week maken de wolken opnieuw plaats voor de zon. Eerst schommelt de temperatuur tussen 25 en 30 graden, maar volgende week wordt het opnieuw tropisch met zo’n 30 à 33 graden. Alleen in de bergen en aan zee is het enkele graden minder warm. In de bergen kan er altijd wel eens een bui vallen, maar de kustregio’s houden het volgende week zonnig en droog. Vrijdag of volgend weekend lijkt het weer in Noord-Italië wel opnieuw te veranderen. Mogelijk brengt een lagedrukgebiedje zelfs veel regen en onweer naar de golf van Genua. Later trekken die buien waarschijnlijk richting de Adriatische kust.

Op de Italiaanse eilanden Sardinië en Sicilië is het genieten van stabiel zomerweer de komende week. In Cagliari en Palermo wordt het dagelijks tropisch warm met ruim 30 graden.

In Kroatië vallen er de komende dagen enkele regen- en onweersbuien die soms fel kunnen zijn met veel neerslag en kans op hagel. De regen valt vooral in de bergen, maar ook in Zagreb kan de paraplu goed van pas komen. Langs de kust is het droger met geregeld zon. De temperaturen schommelen eerst rond 25 graden, maar klimmen in de loop van de week ook daar naar tropische waarden. Volgende week belooft zeer zomers te worden met veel zon! In Split en Dubrovnik wordt het tot wel 30 graden. Vooral woensdag, donderdag en vrijdag zijn prachtige dagen om naar het strand te gaan.

Voor wie naar de Griekse eilanden trekt zien de vooruitzichten er schitterend uit want de komende week is het er prachtig strandweer! De zon maakt overuren en het is er warm. In Heraklion (Kreta) stijgt de temperatuur dagelijks naar 28 tot 30 graden en ook op Rhodos, Kos, Corfu en Lesbos kan het tropisch warm worden.

Op het vasteland ontstaan er dagelijks enkele onweersbuien, maar de meeste buien zijn bestemd voor de bergachtige gebieden in het noorden. Zo blijft het ook in Athene de hele week zonnig en droog bij tropische temperaturen rond 33 graden.

Het is en blijft nog minstens een hele week zonnig, droog en warm aan de Turkse Rivièra. In Bordum en Antalya stijgt het kwik naar 32 graden. In Istanbul is het enkele graden minder warm met 28 tot 30 graden, maar ook daar schijnt de zon volop. De luchtvochtigheid is er wel aan de hoge kant waardoor het drukkend warm aanvoelt.

Een prachtige start van de zomervakantie

In het hele Middellands Zeegebied is het de komende week dus fantastisch strandweer. Afgezien van enkele lokale onweersbuien blijft het in de meeste streken zonnig en droog met vaak ook tropische temperaturen. Een duik in het zwembad of in zee zal dus ongetwijfeld deugd doen, maar vergeet zeker niet om voldoende zonnecrème te smeren want de zon is deze tijd van het jaar heel krachtig, zeker in het zuiden. De UV index piekt er tot 10 waardoor een onbeschermde huid in een mum van tijd kan verbranden.

