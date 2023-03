HLN SKIWEERBERICHT. Sneeuwrijke start van de paasvakantie

Waarom hebben sommige bananen van die witte draadjes als je ze pelt en andere niet?

Je hebt ze ongetwijfeld al eens opgemerkt: die lange, dunne en witte slierten aan een banaan. Soms zijn er bijna geen, de andere keer hangt je banaan er vol mee. “En dat kan best vervelend zijn, want lekker zijn ze niet echt”, weet Sebastien Carpentier, die de eigenschappen van bananen onderzoekt. Welke functie hebben die draadjes? Kan je er iets tegen doen? En is het gezond om ze op te eten?