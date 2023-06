HLN insectenzomer neemt vliegende start: al 247.000 insecten digitaal gevangen in Vlaanderen

Welke insecten kruipen of vliegen in jouw tuin of buurt? Dat is de vraag die HLN deze zomer wil beantwoorden samen met jullie. Ondertussen staat de teller op 247.000 insecten. Zoveel insecten zijn er al digitaal gevangen in Vlaanderen in amper 2 weken tijd. Het gaat hier maar liefst om 3900 verschillende soorten. Een succesvolle start van de insectenzomer. “Zo’n enthousiasme hadden we niet verwacht”.

1 op de 3 insecten staat op punt te verdwijnen. Een ramp voor de natuur én onszelf. Want we hebben deze kleine beestjes hard nodig. Ze bestuiven planten, zijn voedsel voor heel wat dieren en ruimen allerlei dood materiaal op. Onze insecten hebben dus onze hulp nodig. Met deze insteek lanceerde HLN samen met Natuurpunt ‘de insectenzomer’.

Want hoe beter we onze insecten kennen, hoe beter we ze kunnen helpen. Door ze digitaal te vangen kunnen we in kaart brengen welke insecten er in onze tuinen en buurten rondkruipen of vliegen. Niet meppen, maar appen dus. En dat is massaal gebeurd. Net geen kwart miljoen insecten zijn al waargenomen en op beeld vastgelegd.

Volledig scherm Er zijn al meer dan 247.000 insecten gefotografeerd. En dat terwijl de insectenzomer nog maar net begonnen is.

“We waren verbaasd toen we deze week de cijfers binnenkregen”, vertelt Martijn Peters (wetenschapsexpert HLN). Hij is ambassadeur voor de insectenzomer van HLN. “Er zijn al meer dan 247.000 insecten gefotografeerd. En dat terwijl de insectenzomer nog maar net begonnen is. We zijn dan ook héél blij met deze ongelooflijke start. Op 2 weken tijd 3900 verschillende soorten waarnemen, dat toont toch wel het enthousiasme van de Vlaming voor insecten.” Op dit moment zijn de meeste insecten gespot in Gent, gevolgd door Leuven en Antwerpen.

En Martijn begint al stilaan te dromen van 1 miljoen waarnemingen tegen het eind van deze actie. “Het lijkt steeds haalbaarder. Hoe geweldig zou het zijn als we die kaap van 1 miljoen zouden overschrijden. Ik vind het in ieder geval fantastisch dat we massaal onze insecten helpen, onze wetenschappers en onszelf door iets bij te leren. Want insecten zijn gewoonweg geweldige diertjes die vaak onterecht een negatieve reputatie hebben. De wereld daar beneden is zeker de moeite waard om eens van dichterbij te bekijken. Aan de mensen die nog niet meedoen zou ik zeker het advies willen geven om het eens te proberen. Maar pas: het is verslavend.”

DOE JIJ AL MEE AAN DE INSECTENZOMER?

