HLN insectenzomer bereikt kaap van 1 miljoen: Vlamingen spotten massaal insecten én deden bijzondere vondsten

Op 1 juni lanceerden HLN en Natuurpunt samen ‘de insectenzomer’. Een actie om de Vlaming bewust te maken van de enorme achteruitgang van insecten én om de wetenschap te helpen hen in kaart te brengen. Er werden - een maand voor het einde van de actie - al 1 miljoen insecten gesignaleerd, waarvan ook enkele bijzondere vondsten. Zo is er de vlekpootwespbij, die al een halve eeuw als uitgestorven werd beschouwd. Dat was buiten de HLN-lezers gerekend: Maarten Wielandts kon er één spotten. Een ongezien succes.

Maar liefst 1 op de 3 insecten dreigt te verdwijnen. Een ramp voor de natuur én onszelf. Want insecten zijn niet alleen wonderbaarlijk maar ook zeer nuttig. Ze bestuiven planten, zijn voedsel voor heel wat dieren en ruimen allerlei dood materiaal op. Onze insecten hebben dus onze hulp nodig. Met deze insteek lanceerde HLN samen met Natuurpunt ‘de insectenzomer’. Door ze digitaal te vangen kunnen we in kaart brengen welke insecten er in onze tuinen en buurten leven en hoe we ze het best kunnen een handje kunnen toesteken. Niet meppen, maar appen dus.

En dat heeft Vlaanderen massaal gedaan: er zijn al meer dan 1.000.000 insecten waargenomen door 31.193 mensen. Goed voor 5307 verschillende soorten. “Week na week zagen we de cijfers aan een razend tempo oplopen. Na een maand hadden we al een half miljoen insecten ge-appt en nu 2 maanden na de start van onze actie al 1 miljoen”, vertelt Martijn Peters. Hij is wetenschapsexpert bij HLN en ambassadeur voor de insectenzomer. “Ik ben ongelooflijk blij met hoe de Vlaming massaal onze insecten te hulp schiet. Wat een ongezien succes.” Dat beaamt ook Frederik Beecks van Natuurpunt. “Het is fantastisch dat er nu al een miljoen insecten gefotografeerd zijn in Vlaanderen. “We zien heel veel nieuwe gebruikers op de app van alle leeftijden. Ze fotograferen de insecten op hun balkon, in de tuin, op de stoep, overal eigenlijk.”

Welke insecten zijn er het meest gespot? 1. Atalanta (Vanessa atalanta) - 18.011 2. Bruin zandoogje (Maniola jurtina) - 17.107 3. Klein koolwitje (Pieris rapae) - 14.359 4. Oranje zandoogje Pyronia tithonus) - 13.033 5. Akkerhommel (Bombus pascuorum) - 11.251 6. Honingbij (Apis mellifera) - 10.786 7. Gamma-uil (Autographa gamma) - 9293 8. Blinde bij (Eristalis tenax) - 9081 9. Bont zandoogje (Pararge aegeria) - 8419 10. Steenhommel (Bombus lapidarius) - 8201

De top 10 wordt nu vooral door vlinders en bijen ingenomen. De kevers, nochtans een groep met een enorme variëteit aan soorten, laten zich nog niet in de top 10 zien. “Een logische top 10”, zegt Martijn. “De meest populaire soortengroep, de vlinders, domineert de top 5.” Daarna volgen de akkerhommel en honingbij. “De honingbij is ook geen verrassing, want het is het enige gedomesticeerde insect in Vlaanderen. Honingbijen leven in kasten waar imkers ze verzorgen. Vandaar dat mensen ze zo vaak tegenkomen.”

Vlekpootwespbij / Dambordje / Vliegend hert

Tussen die 1.000.000 waarnemingen zitten ook enkele opvallende insecten. Zo is er de vlekpootwespbij (Nomada melathoracica). Dit insect is voor het laatst gezien in ons land in 1955 en wordt als uitgestorven beschouwd. Dat was buiten Maarten Wielandts gerekend. Hij ontdekte een exemplaar in de buurt van de Sint-Pietersberg in Kanne.

Daarnaast is er ook het dambordje (Melanargia galathea). Een prachtige vlinder die vooral gevestigd is in Wallonië maar af en toe ook eens Vlaanderen bezoekt. Het insect werd deze zomer gespot in Limburg en Vlaams-Brabant

En tot slot is er ook nog het vliegend hert (Lucanus cervus). Met zijn imposante gestalte de grootste kever van België. In Vlaanderen is hij zeer zeldzaam en kom je hem vooral tegen tussen Halle en Leuven en in het oostelijke deel van Limburg.

Martijn Peters (HLN) op zoek naar insecten met Rosan Heremans (Natuurpunt) voor de HLN insectenzomer videoreeks.

“Zo zie je dat door massaal onze insecten in kaart te brengen we bepaalde trends kunnen waarnemen of bijzondere exemplaren kunnen zien”, gaat Peters verder. “Wetenschappers leren er dus iets van bij en wijzelf natuurlijk ook. Ik vind het in ieder geval al geweldig dat zoveel mensen onze insecten te hulp schieten. Aan de mensen die nog niet meedoen zou ik zeker het advies willen geven om het eens te proberen. Maar pas op: het is verslavend.”

Iets waar Beecks volledig mee instemt. “Wie wat meer aandacht besteedt aan de zesbenige wezentjes raakt al snel in de ban. En dat is ook het opzet van de campagne: van angst naar fascinatie. Meer en meer mensen - zeker ook kinderen - zijn bang van insecten. De negatieve verhalen over de Aziatische hoornaar en de eikenprocessierups doen daar natuurlijk geen goed aan. Terwijl de 25.000 insecten die bij ons voorkomen, op die enkele uitzonderingen na, helemaal niet gevaarlijk zijn.”

KIJK. De videoreeks van de insectenzomer waarbij Martijn Peters (HLN) op zoek gaat met Natuurpunt naar bijzondere exemplaren.

En in welke gemeentes zijn er tot nu toe het meeste insecten gespot? De top 3 bestaat momenteel uit Gent, Brugge en Antwerpen. De volledige ranglijst en het aantal insecten voor jouw gemeente kan je hier terugvinden. Je hoeft trouwens niet vlakbij een groot natuurgebied te wonen om insecten te spotten. Ook in onze steden valt er heel wat leuks te zien. Zo zijn er zelfs soorten die vooral in de stad voorkomen.

Allemaal dus niet meppen, maar appen!

