HLN festivalweerbericht: zomerse temperaturen op Graspop

Donderdag zal het festival onder zomerse omstandigheden van start kunnen gaan. Het blijft droog met veel zon en wat stapelwolken. De temperatuur stijgt naar zo’n 27°C, maar in de massa op de festivalweide kan het vlot nog enkele graden warmer worden. De Uv-straling piekt naar 7 omstreeks 14 uur waardoor de huid binnen het kwartier al kan verbranden. Er waait een zwak briesje uit het noordoosten. Voldoende water drinken en de huid beschermen tegen de krachtige zon is dus zeker aangeraden. ’s Avonds verdwijnen de stapelwolken en zorgt de noordenwind ervoor dat het vlot afkoelt. Om middernacht is het nog zo’n 17°C en in de vroege ochtend bereiken we de minima van 13°C.

Ook vrijdag krijgen we ideaal festivalweer. Het blijft zonnig en droog met in de namiddag slechts enkele onschuldige stapelwolken. De maxima schommelen rond 27°C bij een zwakke noordenwind. ’s Avonds koelt het opnieuw goed af. Rond 21 uur duikt het kwik al onder 20°C en tegen zaterdagochtend wordt het zelfs redelijk fris met temperaturen rond 11 of 12°C.

Zaterdag schijnt de zon volop en kan het snel opwarmen naar 28°C. Er is amper een zuchtje wind. Voldoende water drinken en jezelf beschermen tegen zonnebrand blijft dus zeker de boodschap. Zaterdagavond en -nacht is het helder en dan koelt het maar langzaam af. Om middernacht is het nog steeds een graad of 20 en tegen zondagochtend bereiken we de minima van 16°C.

Ook op zondag wordt het zonnig en warm op de festivalweide. De zwakke zuidoostenwind voert zelfs nog iets warmere lucht aan waardoor het kwik wat hoger kan klimmen. Nog voor de middag bereiken we 25°C en in de loop van de namiddag stijgt de temperatuur naar 30 of 31°C. Het wordt dus opnieuw tropisch warm. In de loop van de namiddag of avond kunnen er wat hoge wolkensluiers verschijnen, maar het blijft droog. De warmte zal zondagavond nog lang blijven hangen. Rond middernacht is het nog altijd zo’n 23°C en tegen maandagochtend zakt de temperatuur naar een graad of 18.

Graspop krijgt dus schitterend festivalweer! Het blijft elke dag droog met veel zon en dat bij zomerse temperaturen. Op zondag kan het zelfs tropisch warm worden. Goed nieuws dus voor de festivalgangers, maar voldoende water drinken, zonnecrème smeren en af en toe de schaduw opzoeken is bij zo’n weer zeker wel het advies.

