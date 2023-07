HITTEKAART. Hoe heet wordt het op jouw vakantiebestemming? Meteoroloog: “Hier zullen de thermometers zelfs 45 graden aanwijzen”

Het Middellands Zeegebied kreunt onder extreme hitte. De temperaturen stijgen op veel plaatsen richting 40 graden en meer. Maar hoe lang blijft deze hittegolf nog duren? Is het elders is Europa ook zo heet? En houdt de droogte en warmte aan of vallen er binnenkort weer zware onweersbuien? Meteoroloog Jonas De Bodt blikt voor de HLN Hittekaart vooruit op het weer in de zeven populairste vakantiebestemmingen. Waar zal het code rood worden?

De hitte in de landen rondom de Middellandse Zee wordt veroorzaakt door een hogedrukgebied boven Algerije. Hierdoor stroomt er hete en zeer droge woestijnlucht van over het Afrikaanse continent richting heel wat populaire Europese zonbestemmingen. De voorbije dagen was het al heet in Spanje, Frankrijk en Italië en nu trekt de hitte verder richting het oostelijk deel van het Middellandse Zeegebied, om ook de Balkan en Turkije aan te doen.

Het zomert volop in Spanje met veel zon en extreem hoge temperaturen. Vooral in het binnenland moet je rekening houden met zinderende hitte. In de regio Andalusië in het zuiden is het puffen en zweten. In Córdoba en Sevilla klimt het kwik naar 42 graden, maar ook in de regio rond Zaragoza in het noorden van het land kan het 40 graden worden. In het weekend wordt het enkele graden minder heet en komen de temperaturen uit tussen 35 en 38 graden. Een tijdelijke adempauze, want volgende week stijgt het kwik weer richting 40 graden en meer.

Momenteel geldt code geel en code oranje in delen van Zuid-Spanje, maar wellicht zal de Spaanse weerdienst de komende dagen de waarschuwingen uitbreiden naar heel wat andere regio’s in het centrale en noordoostelijk deel van het land. In de hoofdstad Madrid is het ook zonnig en heet met temperaturen rond 35 graden. Op maandag en dinsdag kan de temperatuur zelfs pieken naar 40 graden. Cultuur opsnuiven in de stad doe je dus beter in de voormiddag of ’s avonds laat.

Voor een strandvakantie zijn de condities vooral in het noordoosten van Spanje ideaal. Van de Costa Brava tot aan de Costa Blanca is het zalig vertoeven op het strand. De dagen verlopen zonnig en droog en met temperaturen rond 30 graden valt de hitte nog goed mee. Aan de kusten in het zuiden is het warmer met een graad of 35. Begin volgende week komen daar nog enkele graden bij.

Niet enkel op het Spaanse vasteland, maar ook op de Balearen wordt het heet. In Mallorca stijgen de temperaturen vooral begin volgende week tot wel 40 graden en de zon schijnt er volop. Ook op Ibiza, Menorca en Formentera mogen ze zich opmaken voor bijzonder warm zomerweer met temperaturen rond 35 graden.

Ook op de Canarische Eilanden is het de eerstvolgende dagen zweten bij temperaturen van 30 tot 35 graden, maar er waait wel steeds een stevige noordoostenwind waardoor de warmte er vrij goed te verdragen is. Volgende week wordt het minder warm en komen de maxima tussen de 25 en 30 graden uit.

In Portugal blijft het meestal zonnig en warm, maar de extreme hitte zijn ze daar in het grootste deel van het land nu wel voor een tijdje kwijt. In Porto schommelt de temperatuur rond 25 graden. Meer naar het zuiden, in Lissabon, kan het warmer worden met 27 tot 30 graden. Op zaterdag trekt een zwakke storing vanaf de Atlantische Oceaan het land op en kan er wat regen vallen. Zondag en begin volgende week blijft het opnieuw voor een tijdje zonnig en droog. In de zuidelijke badplaatsen in de Algarve is het de hele week heerlijk vakantieweer met veel zon en temperaturen van ruim 30 graden. In Portugal is de hitte de komende dagen vooral nog terug te vinden in het binnenland van de Algarve, langsheen de Spaanse grens. Enkel daar is er nog een gele hittewaarschuwing van kracht.

Op de Azoren is er helemaal niks te merken van de hitte. Op de eilanden middenin de Atlantische Oceaan is het zelfs heel wisselvallig met vaak regen en temperaturen rond 22 graden. In het weekend neemt de wisselvalligheid af en schijnt de zon vaker. Het kan dan opnieuw warmer worden met 25 graden.

Op Madeira is het heerlijk vertoeven met veel zon, afgewisseld door enkele wolkenvelden en dat bij een aangename temperatuur van 27 graden. In het weekend verschijnt er meer bewolking en vergroot de kans op een bui.

In Frankrijk is de hitte vooral in het zuiden terug te vinden. In Marseille en in Nice aan de Côte d’Azur wordt het dagelijks zo’n 32 graden en in de Provence is dat nog enkele graden meer. Tijdens het weekend kan het kwik er klimmen richting 35 graden en begin volgende week komen daar nog enkele graden bij. Volgende week maandag en dinsdag zijn temperaturen rond 37 of 38 graden mogelijk. De zon schijnt er volop en het blijft er droog. Momenteel geldt enkel in het departement Alpes-Maritimes code oranje , maar de kans is groot dat de hittewaarschuwing de komende dagen zal uitbreiden naar de andere departementen in het zuiden.

In het centrale deel van Frankrijk schommelt de temperatuur vandaag nog rond 30 à 32 graden, maar in het weekend maken onweersbuien een eind aan die hitte en dan komen de temperaturen rond de 25 graden uit. Langs de zuidwestkust, regio Bordeaux, is het eerst nog heet met temperaturen tot 35 graden, maar aan die hitte maakt een buiige regenzone op zaterdag alweer een eind. In het weekend en begin volgende week stijgt het kwik naar een graad of 28. Het wordt dan opnieuw droog met flink wat zon.

Corsica is de komende dagen de ideale vakantiebestemming voor wie van de zon en tropische warmte houdt. Voorlopig zijn de temperaturen nog goed te verdragen met zo’n 30 graden, maar in het weekend en begin volgende week stijgt het kwik er ook naar 35 graden en meer. Momenteel geldt er al code geel .

Italië kreunt onder een zware hittegolf waarbij de temperaturen vlot richting 35 graden en meer kunnen klimmen. Daarbij is het ook zonovergoten. Uitzondering zijn wel de gebieden in het noorden, nabij de Golf van Genua. Daar kan er de eerstvolgende dagen zelfs een onweerachtige bui vallen, en blijft het kwik net onder de tropische grens van 30 graden.

Een ander verhaal is het wat meer naar het zuiden. In Rome was het vanmorgen al 28 graden en daar komen vandaag nog veel graden bij. De maximumtemperatuur bedraagt er zo’n 37 graden en in Zuid-Italië worden nog hogere kwikstanden verwacht. Daar stijgt de temperatuur op sommige plaatsen tot boven 40 graden. De hotspot van Italië én Europa is een plaats aan de oostkant van de Etna in Sicilië. Het is een kleine regio waar nog veel hogere temperaturen kunnen verwacht worden. Deze plek heeft namelijk een bijzondere ligging. Hier wordt de warmte extra aangewakkerd door warme winden (föhn) die vanuit de bergen omlaag komen. Hierdoor zou het kwik kunnen stijgen naar recordtemperaturen. De kans is klein, maar mogelijk sneuvelt het Europese warmterecord dat op 11 augustus 2021 werd geregistreerd. In de buurt van Syracuse op Sicilië werd het toen 48,8 graden.

Ook in Sardinië is het extreem heet met temperaturen tot wel 45 graden. Daarom waarschuwt de Italiaanse weerdienst met code rood . Het hoogste weeralarm geldt ook voor Sicilië en voor het zuidelijk deel van het Italiaanse vasteland, nl. Puglia, Basilicata en Calabria. De overheid vraagt om zoveel mogelijk binnen te blijven en onnodige verplaatsingen uit te stellen. Bovendien weet de hitte voorlopig van geen wijken. In het weekend wordt het wel een tikkeltje minder heet, maar volgende week gaan de temperaturen opnieuw richting 40 graden en meer. Neerslag zit er ook niet in. Het blijft de komende twee weken zonnig, heet en kurkdroog.

Ook in Kroatië staat het weer in het teken van de zon en de hitte. In Split stijgt de temperatuur dagelijks naar zo’n 33 à 35 graden. Daarbij blijft het zonnig en droog. De Kroatische weerdienst waarschuwt met code rood in het zuiden van het land omwille van de hoge middagtemperaturen in combinatie met de warme minimumtemperaturen. In Split zakt het kwik tijdens de nachten zelfs niet beneden 25 graden.

In het noorden is het met temperaturen van 30 tot 34 graden tijdelijk iets minder heet en is code geel van kracht, maar in het weekend en begin volgende week stijgen de temperaturen opnieuw en kan het ook in Kroatië 40 graden worden. Het rode waarschuwingsniveau zal dan ongetwijfeld ook in de andere regio’s van toepassing worden. Volgende week woensdag of donderdag kunnen er enkele warmteonweders losbreken en die brengen dan ook wat verfrissing met zich mee.

Ook in Griekenland slaat de hittegolf hard toe. In zowat heel het land is code oranje van kracht. Vandaag wordt het al 40 graden in Athene en die extreme hitte houdt nog wel een tijdje aan. Mogelijk wordt het zelfs nog enkele graden heter aan het eind van de volgende week. Het blijft er ook zonnig en droog met een helderblauwe hemel. Zelfs in de bergen op het vasteland zijn er de komende week geen buien te bespeuren.

Ook op de populaire vakantie-eilanden is er geen ontsnappen aan de hitte. Zowel in Kreta, Rhodos, Lesbos, Corfu als in Kos stijgt de temperatuur dagelijks naar 33 tot 38 graden, maar er waait wel een stevige wind van over de Egeïsche Zee en die brengt toch enige verkoeling met zich mee waardoor de hitte nog vrij goed te verdragen is. Een weersverandering is er absoluut nog niet in zicht. Het zonovergoten en hete weer kan er nog minstens twee weken aanhouden en mogelijk wordt ook daar de hitte volgende week nog extremer. Momenteel is op de meeste plaatsen code geel van kracht. Op sommige eilanden zoals Kreta is dat zelfs al code oranje . Het is zeer waarschijnlijk dat de waarschuwingscodes de komende dagen verder zullen worden opgeschaald.

De extreem warme lucht bereikt ook de Turkse Rivièra. Vandaag is het in Antalya al heet met 40 graden, en tijdens het weekend loopt de temperatuur nog verder op. In Bodrum en Izmir stijgt het kwik tot 42 graden en in Antalya kunnen de thermometers op zaterdag zelfs 45 graden aanwijzen. Begin volgende week zakt de temperatuur naar zo’n 38 graden. In Istanbul blijft de hitte relatief beperkt met temperaturen tussen 30 en 34 graden. Ook in Turkije verlopen de dagen zonovergoten en valt er de komende twee weken geen druppel regen.

Waar slaat de hitte nog toe?

Niet alleen de populaire zonbestemmingen rondom de Middellandse Zee hebben te lijden onder de zinderende hitte, maar ook in delen van Centraal- en Oost-Europa stijgt de temperatuur naar tropische waarden.

Centraal-Europa: Oostenrijk werd het de voorbije dagen tot wel 37 graden, maar daar lijkt de grootste hitte nu wel voorbij. Vandaag blijft het kwik net onder de 30 graden, maar in het weekend en begin volgende week stijgt de temperatuur in Wenen opnieuw naar zo’n 33 graden. Ook in Duitsland, Tsjechië en Polen kunnen de temperaturen dit weekend opnieuw hoog oplopen. In Berlijn pieken vooral op zaterdag de temperaturen met 35 graden en in Praag kan het zelfs 37 graden worden. Na het weekend wordt de hitte daar wel snel verdreven. Van een langdurige hittegolf is er daar dus geen sprake, maar in Zuidoost-Europa is dat wel het geval.

Oost-Europa: In het oosten van Europa kleurt de kaart oranje tot zelfs rood qua hitte. Macedonië, Bulgarije, Roemenië, Bosnië en Herzegovina, Slovenië en Montenegro zijn (bijna) helemaal oranje. In de steden Boedapest en Boekarest stijgt het kwik richting 37 graden en in Belgrado komt zelfs de kaap van de 40 graden in zicht. Servië kleurt zelfs rood. De overheid vraagt daar aan de bevolking om de nodige maatregelen te nemen en om steeds alert te zijn voor eventuele bosbranden. De hittegolf weet er voorlopig van geen wijken en houdt ook daar nog minstens 10 dagen aan. In Moldova en Hongarije is code geel van kracht.

Ook in Cyprus maakt de zon overuren en stijgt het kwik tot boven 40 graden. In de hoofdstad Nicosia wordt het 42 graden en zakt het kwik in de nacht zelfs niet beneden 27 graden. Begin volgende week lijkt de temperatuur iets minder extreem te worden, maar met maxima tussen 35 en 40 graden blijft het bijzonder heet.

Wil je weten wat voor waarschuwingen er nog actief zijn in Europa? Check dan MeteoAlarm.

