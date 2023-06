Hittegolf en toch nachtvorst in de Ardennen: hoe kan dit? “Dit gebeurt maar een keer om de vijf jaar”

In de nacht van 14 op 15 juni bereikte de temperatuur in Bütchenbach, Belgische Ardennen, een minimum van -0.4°C. Deze lichte nachtvorst is opvallend gezien de huidige landelijke hittegolf. Ook Mürringen (0.4°C) en Braunlauf (1.8°C) ondervonden aanzienlijke afkoeling. En dat terwijl de temperatuur ‘s nachts niet lager dan 10.5°C daalde op het hoogste punt van België, Signal de Botrange. Dat ligt slechts 13 km van Bütchenbach. Een toch wel opmerkelijk contrast.

Hoe kan dit?

Bütchenbach bevindt zich in een gebied dat bekend staat als een koudegat, waardoor de temperatuur hier vaak sterker daalt dan in de omliggende regio. Het gebied wordt daarom soms ook wel het Belgische Siberië genoemd. Een koudegat is een gebied waar tijdens heldere, windstille nachten koude lucht zich ophoopt. Tijdens dergelijke omstandigheden koelt de grond ‘s nachts snel af als gevolg van de uitstraling van warmte. Vanwege de hogere dichtheid en het grotere gewicht van koude lucht ten opzichte van warme lucht, wordt het aangetrokken door de zwaartekracht en verplaatst het zich naar lagere posities. Bij het begin van temperatuurdalingen stroomt de koude lucht naar de valleien.

Is dit ongewoon?

Hoewel vorst in de Ardennen tijdens de zomermaanden vaker voorkomt, is het niet elk jaar het geval. Op 26 juni 2013 was er bijvoorbeeld een temperatuur van -0.1°C in Elsenborn (Bütchenbach). Op basis van gegevens van het KMI vriest het gemiddeld 0.2 dagen in juni in Bütchenbach, wat overeenkomt met een frequentie van ongeveer 1 keer per 5 jaar