Hitte en droogte vertragen groei van tropische bomen

Honderd auteurs leverden jaarringsgegevens aan van meer dan 14.000 bomen van 350 verschillende locaties in 30 tropische en subtropische landen. De onderzoekers ontdekten dat het effect van drogere en hetere jaren groter is in drogere of warmere regio’s. Dat zou erop kunnen wijzen dat tropische bomen door klimaatverandering gevoeliger worden voor klimatologische schommelingen.

Opwarming van aarde zal negatieve effecten verergeren

De auteurs waren verrast door het resultaat dat het klimaat in het droge seizoen een sterker effect had op de boomgroei dan in het natte seizoen. “Waarom zijn de jaarlijkse schommelingen in de groei van de stam afhankelijk van het droge seizoen? Onze verklaring is dat er langer water beschikbaar is in jaren met nattere of koelere droge seizoenen. Het groeiseizoen is dan in feite langer, en dat leidt tot meer groei van de stam”, aldus coauteur Valerie Trouet van de universiteit van Arizona.