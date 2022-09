Historisch: deze Italiaanse beroemdheid is de eerste Europese vrouw die het ISS leidt

De Italiaanse astronaute Samantha Cristoforetti (45) is vanaf vandaag commandant van het ISS. Ze is de eerste Europese vrouw die het internationale ruimtestation leidt.

Met de symbolische overdracht van een sleutel is Samantha Cristoforetti de komende tijd de baas in het internationale ruimtestation. Ze volgt de Rus Oleg Artemjev op. “Ik ben zeer vereerd met de benoeming tot commandant”, reageert Astro Samantha, zoals haar bijnaam luidt, vanuit het ruimtestation. “En ik kan niet wachten gebruik te maken van de ervaring die ik hier in de ruimte en op aarde heb opgedaan om een zeer goed team te leiden.”

“De keuze voor Samantha als commandant laat zien dat onze internationale partners vertrouwen hebben in astronauten van de ESA”, laat Josef Aschbacher, directeur van de European Space Agency trots werden. Cristoforetti is de vijfde Europeaan die die functie bekleedt.

Wie is zij?

Samantha Cristoforetti werd in 1977 in Milaan geboren, maar groeide op in een dorp in Trentino, in de Italiaanse Alpen. Daar in de bergen droomde ze als kind al van de maan en besluit ze astronaut te worden. Na haar eindexamen volgt ze een uitwisselingsprogramma in de Verenigde Staten en verblijft ze in Space Camp, een zomerkamp in Alabama, onderdeel van het Marshall Space Flight Center van de NASA.

Ze studeert werktuigbouwkunde aan de Universiteit van München in Duitsland en in 2001 wordt ze toegelaten tot de opleiding als gevechtspiloot van de Italiaanse luchtmacht. Op die opleiding in Napels valt ze op vanwege haar uitzonderlijke kwaliteiten, drie jaar achter elkaar wordt ze verkozen tot beste student van het jaar.

Volledig scherm Samantha Cristoforetti. © AP

Droom wordt werkelijkheid

In 2009 wordt Cristoforetti’s droom eindelijk waarheid: ze wordt door de European Space Agency (ESA) geselecteerd voor de opleiding tot astronaut. Hoewel erg blij beschrijft ze de opleiding, die ze deels in de Verenigde Staten en deels in Rusland volgt, vooral als een oefening in wachten, wachten tot je eindelijk mag. Het wachten duurt uiteindelijk ruim vijf jaar. Ze gaat mee op de Futura-missie.

Op 23 november 2014 vertrekt de Italiaanse astronaute met een Soyuz-raket vanuit Kazachstan, zes uur later haakt ze aan bij het Internationale Ruimtestation en keert op 11 juni 2015 weer terug naar de aarde. Op die eerste missie is Christoforetti ook meteen recordhouder. Ze verblijft 199 dagen in de ruimte. Geen enkele vrouw voor haar verblijft zo lang in het ISS.

Beroemdheid

De astronaute wordt een beroemdheid in Italië, ze laat zich vanuit de ruimte interviewen op de Italiaanse televisie. En de foto’s die ze van haar vaderland op Twitter plaatst worden door een miljoen volgers gezien. Cristoforetti is een nationale en internationale held. Ze krijgt een hoge onderscheiding uit handen van de Italiaanse president en eredoctoraten van onder andere de technische universiteit in Turijn en de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Inmiddels is Cristoforetti aan haar tweede ruimtemissie bezig, dit keer een lancering van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van de Amerikaanse ondernemer Elon Musk. Het duurrecord in de ruimte verblijven is ze inmiddels alweer kwijt, twee jaar na haar cirkelde de Amerikaanse astronaute Peggy Whitson nog langer om de aarde. Maar Cristoforetti is nog steeds de Europese vrouw die het langst in de ruimte verbleef en nu dus ook de eerste Europese vrouw die commandant wordt van het ISS.

Volledig scherm Samantha Cristoforetti. © AFP

