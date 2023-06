“Hij riep nog ‘papa, papa!’”: 23-jarige toerist voor kust van Hurghada doodgebeten door haai

WEERBE­RICHT. Kaap van 30 graden eerste keer in zicht: code geel voor hitte in Antwerpen en Limburg

De zomer is in het land. Vandaag krijgen we een eerste keer de kaap van 30 graden in zicht en de komende dagen gaan we daar lokaal zelfs over. Het KMI kondigt code geel voor de hitte af in de provincies Antwerpen en Limburg. Aan de kust blijft het met 24 graden iets frisser.