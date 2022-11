“Hier gaan we weer”: opnieuw gaat puinstuk van Chinese raket op de aarde neerstorten en niemand die weet waar

“Hier gaan we weer”, zuchten experts. Opnieuw zal ruimtepuin afkomstig van een Chinese raket ergens neerstorten op aarde. Kenners schatten dat de kern van de bewuste draagraket dit weekend zal terugkeren in onze atmosfeer. Maar niemand weet waar brokstukken juist zullen neerkomen. Slechts twee dingen zijn wel zeker. Eén, een raketkern van 21 ton zwaar en zo groot als een gebouw van 10 verdiepingen is op dit eigenste moment ongecontroleerd aan het vallen. En twee, waarschijnlijk zal niet alles van het ruimteschroot kunnen opbranden in de atmosfeer. Twee jaar geleden kwam er puin van een Chinese raket neer in bewoond gebied, in Ivoorkust. Daarbij raakten verschillende huizen beschadigd.

China lanceerde maandag op Halloween het derde en laatste onderdeel van zijn eigen ruimtestation ‘Tiangong’, of ‘Hemels Paleis’. De module ‘Mengtian’ (‘Dromen van de hemel’) werd gelanceerd bovenop een krachtige Lange Mars 5B-raket en koppelde zowat 13 uur later aan de andere twee delen.



Vrije val

Een nieuwe Chinese lancering, dat betekent ook een nieuwe, ongecontroleerde terugkeer van een raketkern. Want net als bij vorige lanceringen met de Lange Mars 5B-raket - een van de krachtigste draagraketten ter wereld - valt de kern van de grote Chinese raket nu wild en tuimelend weer naar de aarde.



Het ontwerp van de ‘Lange Mars 5B’-raket laat na lancering simpelweg niet meer toe om het tuig te sturen om op een bepaald punt neer te storten. De meeste andere ruimteraketten maken veel minder snelheid en keren terug op de aarde op een vooraf vastgestelde locatie. Zo is deze raket niet gebouwd. De kolos - ook wel ‘Pang-Wu’ of ‘Dikke Vijf’genoemd - valt na gebruik ook niet in kleinere delen uit elkaar, wat de internationale norm is. Grote raketten zoals de Lange Mars-5B kunnen niet volledig vernietigd worden, waardoor er brokstukken neerkomen op aarde.

“Gebrekkig ontwerp”

“Het ontwerp van de raket is gebrekkig vergeleken met de huidige norm van andere landen”, legde astrofysicus Jonathan McDowell van het Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics uit in mei vorig jaar. China had iets daarvoor het startschot gegeven voor de bouw van het eigen ruimtestation met de lancering van de allereerste module. Ook toen buitelde er daarna dus een raketdeel van zo’n 21 ton weer richting aarde.

Na veel speculaties over waar en wanneer de boel zou neerkomen en veel kritiek op de Chinese manier van werken, belandde het ruimteschroot dagen later weer in de atmosfeer boven de Indische Oceaan, in de buurt van de Malediven. Volgens Peking was “het grootste deel” opgebrand. Het is niet duidelijk hoeveel brokstukken er wel door de mazen van het net zijn geglipt en hoe groot ze waren bij de uiteindelijke plons in het water.

“Het lijkt erop dat China gegokt en gewonnen heeft”, reageerde McDowell achteraf op Twitter. “Maar dat maakt de gang van zaken er niet minder roekeloos op.”

En nog eens

In juli van dit jaar was het dan nog eens tijd voor een nagelbijtend spelletje return to sender.

Het puin van die Chinese Lange Mars-raket viel uiteindelijk opnieuw uit elkaar ergens boven de Indische Oceaan, meldde het Amerikaanse leger - zonder te specificeren of ergens schade was veroorzaakt. Volgens ruimtenieuwswebsite ‘Space.com’ overleefde zo’n 5 tot 9 ton de val door de atmosfeer. Er zijn ook brokstukken op land terechtgekomen. In Indonesië en in Maleisië werden wat later op de grond onderdelen teruggevonden.

Risico’s

NASA-topman Bill Nelson tweette destijds geïrriteerd dat “alle landen die ruimteactiviteiten uitvoeren zich zouden moeten houden aan de afgesproken praktijken”. Het neerstorten van een raket van die grootte “brengt grote risico’s met zich mee voor menselijke en materiële verliezen”, laakte hij. Hij beklemtoonde ook dat China in communicatie moet staan met de rest van de wereld over rakettrajecten.



Meerdere ruimtedeskundigen noemden het handelen van China “onverantwoord”. Het land zelf wuift de kritiek weg door te beklemtonen dat de risico’s “extreem laag” zijn. Bezorgdheden worden afgedaan als “een westerse hype”.

Quote We hebben toen veel geluk gehad dat niemand gewond is geraakt. Astrofysicus Jonathan McDowell

Huizen beschadigd in Ivoorkust

Ook al is de kans op schade of erger, slachtoffers, inderdaad heel klein - het kan wel degelijk misgaan. Na de eerste vlucht van het nieuwe rakettype in mei 2020 is al eens puin neergekomen in bewoond gebied, in Ivoorkust. Daarbij raakten verschillende huizen beschadigd.

“Het kan potentieel ook niet goed gaan”, bevestigde astrofysicus Jonathan McDowell vorig jaar aan de Britse krant ‘The Guardian’. “De lancering van de Lange Mars 5B-raket eindigde in 2020 in grote, lange metalen staven vliegend door de lucht en beschadigde gebouwen in Ivoorkust. Het meeste van het puin brandde toen op, maar toch waren er enorme stukken metaal die de grond raakten. We hebben toen veel geluk gehad dat niemand gewond is geraakt.”

Risico

“Hier gaan we weer”, klonk het gisteren bij Ted Muelhaupt van het Amerikaanse instituut The Aerospace Corporation. Tijdens een briefing van experts wees hij erop dat “niemand zijn leven moet aanpassen” in het licht van de neerstortende Chinese brokstukken. “Je hebt veel grotere kansen om vanavond de loterij te winnen dan dat je door dit object zal geraakt worden. Het risico voor één individu is 6 op 10 biljoen.”

De experten toonden zich evenwel geïrriteerd dat het raketpuin wel degelijk ook in bewoond gebied kán vallen. Volgens ‘Space.com’ voorspellen wetenschappers dat 20 tot 40 procent van de raketkern in de atmosfeer zal overleven en dus het aardoppervlak zal raken. Welk oppervlak valt af te wachten. Vermoedelijk en hopelijk in water. Onder meer The Aerospace Corporation volgt de terugkeer van de raketkern op de voet.