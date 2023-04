Het regent vallende sterren: meteorenzwerm Lyriden bereikt komende dagen zijn hoogtepunt

Liefhebbers van vallende sterren zullen zich de komende nachten in de handen wrijven. Want naar jaarlijkse gewoonte kunnen we met zijn allen genieten van de meteorenzwerm Lyriden. Het hoogtepunt valt dit jaar in de nacht van zaterdag op zondag. Volgens de voorspellingen van het KMI is het (voorlopig) dan wisselend bewolkt.

Wat is een meteorenzwerm?

Meteoren kan je op elk moment zien voorbijvliegen. Het zijn restjes van ruimterotsen die rondzweven in ons zonnestelsel. Af en toe komen die in onze atmosfeer terecht wat zorgt voor een vallende ster. Die kenmerkende gloeiende staart ontstaat doordat de meteoor onderweg botst met de deeltjes in onze lucht. Dat gebeurt met een rotvaart van enkele tienduizenden kilometer per uur (bij de Lyriden is dit net geen 170.000 km/u). De samenstelling van de meteoor bepaalt de kleur van de vallende ster.

Op sommige momenten doorheen het jaar reist de aarde echter door de baan van een stuk ruimterots. Die regio zit vol met stof waardoor er plots heel wat meteoren aan de hemel te zien zijn. Dan spreken we over een meteorenzwerm. De Lyriden is de oudst bekende meteorenzwerm en is gelinkt aan de komeet C/1861 G1 Thatcher. Bij een zwerm lijken alle meteoren uit één punt te komen. Dat is de radiant. Waar die radiant ligt, bepaalt de naam van de zwerm. Zo ligt de radiant van de Lyriden in het grensgebied van de sterrenbeelden Lier en Hercules.

Volledig scherm De Lyriden meteorenzwerm © ThinkStock

Waar en wanneer kijk je het best voor de Lyriden?

De Lyriden bereikt zijn hoogtepunt in de nacht van zaterdag op zondag, meer bepaald in de vroege uurtjes op zondag 23 april 2023. De radiant van de zwerm staat dan rond 6 uur op zijn hoogste punt aan de hemel in het zuidoosten, al is het beste moment om te kijken iets daarvoor rond 4 uur (rond 05.45 uur begint het al te schemeren).

De zwerm zorgt dan per uur voor zo'n tien meteoren, soms met enkele vuurbollen. Samen met wat toevallige meteoren van andere zwermen mag je dus 11 tot 19 vallende sterren per uur verwachten. De maan is maar voor 10 procent verlicht en gooit daarmee geen roet in het eten. Om 00.13 uur gaat de maan ook onder. Ook de weersverwachting ziet er niet al te slecht uit. Zaterdagavond en -nacht wordt het wisselend bewolkt met breder wordende opklaringen volgens het KMI. Minima schommelen tussen 4 en 10 °C.

Geen paniek als je zaterdagnacht niet kan kijken. De zwerm zorgt ook voor vallende sterren in de nachten ervoor en erna. In de drie dagen voor en na het maximum is er nog meer dan 50 procent van het aantal meteoren per uur te zien. In vergelijking met andere zwermen is dit wel een relatief korte piek.

