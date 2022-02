Het mRNA-vaccin, de vaatwasser en zelfs Monopoly: deze 5 uitvindingen hebben we te danken aan vrouwen

Op de internationale dag van vrouwen en meisjes in de wetenschap staan we graag even stil bij de vrouwen die een grote bijdrage aan de wetenschap hebben geleverd. Van het mRNA-vaccin, over de vaatwasser tot het spel Monopoly; het zijn stuk voor stuk uitvindingen bedacht door vrouwen.

mRNA-vaccin

Het intussen welbekende mRNA-vaccin - een techniek die werd toegepast bij de coronavaccins van Pfizer en Moderna - werd uitgevonden door Katalin Kariko, een Hongaarse die maar liefst 40 jaar onderzoek heeft gedaan naar de techniek. RNA draagt, net zoals DNA, erfelijke informatie. In tegenstelling tot DNA - dat uit een dubbele streng bestaat - is RNA enkelstrengig.

Volledig scherm Katalin Kariko © Hannah Yoon

Na jarenlang onderzoek naar de mogelijkheden van RNA had Kariko het idee om het in te zetten als boodschapper aan het immuunsysteem. En zo ontstond messenger-RNA (mRNA)dat het immuunsysteem moet trainen en leren welke eiwitten het moet herkennen. Het zou nog tot 2005 duren voordat Kariko een manier vond om het instabiele mRNA heelhuids in het menselijk lichaam te transporteren. Dat gebeurde uiteindelijk met behulp van vetbolletjes. Die vetbolletjes smelten op hun beurt samen met de vetlaagjes (celmembranen) rondom onze cellen.

Katalin Kariko was in 2021 een van de grootste kanshebbers voor een Nobelprijs gezien de mRNA-techniek zo’n grote rol heeft gespeeld tijdens de coronapandemie. Ze greep echter naast de prestigieuze prijs.

Vaatwasser

In veel huishoudens is de vaatwasser niet meer weg te denken. Het wonderbaarlijke apparaat dat onze vuile pannen en borden in onze plaats afwast, hebben we te danken aan Josephine Cochrane. Cochrane woonde in het Amerikaanse Illinois en organiseerde graag feestjes. Tot haar grote ontzetting lieten de huishoudsters echter meer dan geregeld bij de afwas zo’n bord door de vingers glippen. Wat volgens de legende Cochrane haar op een dag de volgende woorden deed uitspreken: “Als niemand een vaatwasmachine wil uitvinden, doe ik het wel zelf.”

Volledig scherm Josephine Cochrane (1839-1913) © RV

Dat ze na de dood van haar man plots met een flinke schuldenberg werd opgezadeld, maakte haar motivatie des te groter. Dus ging ze samen met een technicus aan de slag met een motor, een wiel en koperen warmwaterreservoir dat opgedeeld was in verschillende compartimenten. Met behulp van waterdruk was de eerste manuele vaatwasmachine geboren.

In 1886 werd het revolutionaire toestel gepatenteerd en in 1893 bekroond op een belangrijke beurs. Pas in 1897 begon de commerciële productie, maar algauw toonden hotels en restaurants zich trouwe klanten.

Modelvirus

Rosalind Franklin is een Britse chemica die voornamelijk bekend is omdat ze de structuur van DNA in kaart heeft helpen brengen. Daarna hield ze zich bezig met virussen. Zo maakte ze een levensgroot model van het tabaksmozaïekvirus. Dat model werd tijdens de wereldexpo in Brussel (1958) tentoongesteld.

Ruitenwissers

In 1903 merkte Mary Anderson in New York op dat chauffeurs hun raampjes openden om de sneeuw of regen van hun voorruit te verwijderen. Dat moest volgens haar makkelijker gaan.

Nadat ze de ruitenwissers had uitgevonden, werden deze met veel scepsis ontvangen. Pas toen haar patent in 1920 was afgelopen, begonnen autobedrijven zich stilaan te bedenken. Cadillac was het eerste merk om een auto mét ruitenwissers te verkopen.

Monopoly

Monopoly, wellicht een van de populairste bordspellen ter wereld, is bedacht door Elizabeth Magie. Magie bedacht de regels omdat ze, op een begrijpelijke manier, wilde tonen wat er allemaal mis is met het kapitalisme. Haar ontwerp, dat ze in 1904 patenteerde, heette aanvankelijk The Landlord’s Game.

Charles Darrow besefte wat de mogelijkheden van het spel waren en kocht het patent van Magie voor slechts 500 Amerikaanse dollar. In 1935 werd het spel tot slot door Parker Brothers op de markt gebracht. Intussen is het in maar liefst 26 talen verkrijgbaar.

Volledig scherm © photonews