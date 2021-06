Het einde van de Hubble telescoop?

Al meer dan een week lang zweeft de Hubble telescoop in ‘safe mode’ rond de aarde. Op 13 juni crashte plots de computer van de ruimtetelescoop en sindsdien liggen al zijn activiteiten stil. Technici hebben al verschillende pogingen ondernomen om hem terug aan de praat te krijgen, tot nu toe zonder succes. Astronomen van over de hele wereld kijken met een bang hart toe, want deze gebeurtenis luidt mogelijk het einde in van de legendarische telescoop die onze kijk op het universum heeft veranderd.

De Hubble mag dan al eventjes op inactief staan, toch is er nog maar weinig geweten over wat nu juist het probleem is. NASA geeft slechts beperkte informatie vrij. Op 16 juni plaatsten zij het volgende bericht op hun website: “Na analyse van de gegevens onderzoekt het Hubble-operatieteam of het verslechteren van de geheugenmodule ertoe heeft geleid dat de computer ermee gestopt is. Het team bereidt zich voor om over te stappen op een van de verschillende back-upmodules.”

Een tweetal dagen later volgde er op 18 juni nog een update: “Toen het operatieteam probeerde over te schakelen naar een back-upgeheugenmodule, werd het commando echter niet voltooid. Op beide modules is donderdagavond opnieuw een poging gedaan om meer diagnostische informatie te verkrijgen en opnieuw geprobeerd de geheugenmodules online te krijgen. Ook die pogingen waren echter niet succesvol.” Op het anders zo actieve Twitter-account van de ruimtetelescoop blijft het stil. Na het delen van een algemeen persbericht werd er enkel nog getweet over ‘vaderdag’ en ‘wereldmuziekdag’.

Problemen met de telescoop zijn niet nieuw. Na 30 jaar gevuld met betoverende foto’s en wetenschappelijke data is het voor velen misschien moeilijk te geloven dat de Hubbel ruimtetelescoop ooit synoniem was voor ‘mislukking en overheidsverspilling’. In het verleden werden al verscheidene missies ondernomen om problemen op te lossen of instrumenten te vernieuwen. De laatste keer was in 2009. Ondanks dat de telescoop onze kennis van bijna elk gebied in de astronomie heeft veranderd zijn er geen plannen om zijn levensduur te verlegen, moest de storing onoplosbaar blijven. NASA staat immers op het punt om zijn nieuwe James Webb Space Telescope te lanceren.

Velen hadden gehoopt dat de Hubble ruimtetelescoop nog 10 of 20 jaar zou meegaan. Al lijkt dat nu ijdele hoop. Zo snel na de ineenstorting van het Arecibo-observatorium, zou het verlies van de Hubble een grote klap zijn voor het moreel van de astronomische gemeenschap.